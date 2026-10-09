تراجع ثقة المستهلك الأميركي مع ارتفاع الأسعار

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أظهر مسح أن ثقة المستهلكين في تدهورت بشكل أكبر في مطلع تشرين الأول، في وقت أدى فيه ارتفاع الأسعار الناجم عن الصراع في إلى إضعاف ثقة الأسر في الوضع الاقتصادي.وخلصت مسوح المستهلكين التي تجريها جامعة ميشيغان إلى أن مؤشر ثقة المستهلكين انخفض إلى 46.3 هذا الشهر من 48.1 نقطة في أيلول. وكان خبراء اقتصاد استطلعت " " آراءهم توقعوا أن يبلغ المؤشر 47.8.وقالت جوان هسو، مديرة مسوح آراء المستهلكين في جامعة ميشيغان: "يستمر الإحباط بشأن كلفة المعيشة في التزايد، إذ يعتقد المستهلكون من مختلف الأطياف السياسية أن مسار الاقتصاد اتسم بالضعف منذ بداية العام".وأضافت "بوجه عام، انخفضت ثقة المستهلكين ذوي الدخل المنخفض وأولئك الذين يمتلكون محافظ أسهم أصغر بدرجة كبيرة هذا الشهر، وهما فئتان تمتلكان موارد أقل لمواجهة ارتفاع الأسعار".وأظهر المسح أن مؤشر توقعات المستهلكين بشأن التضخم خلال العام المقبل ارتفع قليلا إلى 4.7% من 4.6% في أيلول. وزادت توقعات التضخم على مدى عام واحد مقارنة مع 3.4% في شباط قبل اندلاع الحرب الأميركية على .وارتفعت توقعات المستهلكين للتضخم خلال السنوات الخمس المقبلة إلى 3.5% من 3.4% في أيلول.