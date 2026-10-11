الطاقة الدولية تدعو إلى سحب كميات إضافية من احتياطيات الديز

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اقترح المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، أن تقيّم كل الدول الأعضاء ما إذا كانت هناك حاجة إلى سحب كميات إضافية من احتياطيات الديزل وتحديد كميتها وتوقيتها وطبيعتها التكميلية، في وقت تسعى الحكومات إلى التعامل مع ارتفاع غير مسبوق في أسعار الوقود وتعطل الإمدادات بسبب حرب .واقترحت الوكالة، التي تنسق مخزونات الطارئة بين الدول الصناعية، أن تسرع الدول الأعضاء التي لم تسلم بعد الكميات المتعهد بها بالكامل وتيرة عمليات السحب المتبقية مع إعطاء الأولوية للديزل، وذلك قبل اجتماع مجلس إدارة وكالة الطاقة الدولية في 15 تشرين الأول، وفق وكالة "رويترز".ورفعت الحكومة الروسية جزئيًا الحظر المفروض على تصدير الديزل، تنفيذًا للتفاهمات بين ونظيره الأمريكي .واتفق الرئيسان خلال مكالمة جرت يوم الجمعة على أن تزود الأسواق الأمريكية والعالمية بالديزل لخفض أسعار الوقود، مما أدى إلى تخفيف مؤقت غير متوقع للعقوبات الأمريكية على الوقود الروسي، الأمر الذي أثار استياء .