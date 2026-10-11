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إقتصاد

وسط اضطرابات المنطقة... الجزائر تطرح مناقصة دولية لشراء القمح

Lebanon 24
11-10-2026 | 16:00
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وسط اضطرابات المنطقة... الجزائر تطرح مناقصة دولية لشراء القمح
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قال متعاملون أوروبيون إن الديوان الجزائري المهني للحبوب طرح مناقصة دولية لشراء كميات من قمح الطحين من مناشئ اختيارية.

أشارت المناقصة كالمعتاد إلى كمية اسمية قدرها 50 ألف طن، لكن الجزائر، وهي واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم، تشتري في الغالب كميات أكبر بكثير من المعلن عنها في المناقصات.

قال المتعاملون إن الموعد النهائي لتقديم عروض الأسعار في المناقصة هو يوم الثلاثاء الموافق 13 تشرين الأول، على أن تظل العروض سارية حتى يوم الأربعاء الموافق 14 تشرين الأول، وفق ما نقلته "رويترز".
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تطلب المناقصة الشحن على فترتين من مناطق التوريد الرئيسية للجزائر، بما في ذلك أوروبا، من الأول إلى 15  كانون الأول، ومن 16 إلى 31 كانون الأول.

في حال كان مصدر القمح أميركا الجنوبية أو الهند أو أستراليا، فيكون الشحن قبل ذلك بشهر.

في المناقصة السابقة المُعلن عنها لاستيراد قمح طحين في منتصف أيلول، بلغت الكمية حوالي 500 ألف طن بسعر تراوح بين 319 و321 دولاراً للطن، شاملا التكلفة والشحن، وفقا لتقديرات المتعاملين.

يواجه مستوردو الحبوب صعوبات جمة بسبب تعطل شحنات الحبوب الروسية والأوكرانية الضخمة عبر البحر الأسود جراء الحرب.

لكن انخفاض الأسعار من أعلى مستوياتها في عدة سنوات قبل شهر، ويعود ذلك جزئياً إلى تحول الصادرات الروسية نحو طرق البلطيق، شجع بعض المشترين على العودة إلى السوق.

ظلت الجزائر عميلاً مهماً للقمح الذي تصدره دول بالاتحاد الأوروبي. إلا أن اهتمامها بالقمح الفرنسي تراجع خلال العامين الماضيين، حيث أشار متعاملون إلى التوترات الدبلوماسية بين الجزائر وباريس.
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