تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

أسعار السكر تقترب من أعلى مستوى في 19 شهراً.. ما السبب؟

Lebanon 24
12-10-2026 | 14:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
أسعار السكر تقترب من أعلى مستوى في 19 شهراً.. ما السبب؟
أسعار السكر تقترب من أعلى مستوى في 19 شهراً.. ما السبب؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ارتفعت أسعار السكر الخام في الأسواق العالمية، مقتربة من أعلى مستوياتها في 19 شهراً، وسط مخاوف من تراجع الإنتاج نتيجة الأمطار الغزيرة في البرازيل، أكبر منتج للسكر في العالم.
Advertisement

وصعدت العقود الآجلة للسكر الخام بنسبة 2.3% إلى 20.72 سنتاً للرطل، بعدما لامست 21.24 سنتاً الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت أسعار السكر الأبيض بنسبة 2.4% إلى 555.60 دولاراً للطن.

وتأتي هذه الزيادة مع استمرار الأمطار المرتبطة بظاهرة "النينيو" في البرازيل، ما أدى إلى تعطيل عمليات حصاد قصب السكر، وسط توقعات باستمرار الأحوال الجوية الممطرة خلال تشرين الأول.

وتتزامن هذه التطورات مع تراجع توقعات إنتاج السكر في عدد من الدول، بينها الهند ودول الاتحاد الأوروبي، حيث خفّضت وزارة الزراعة الأميركية تقديرات الإنتاج الأوروبي لموسم 2026-2027 بنسبة 8%، نتيجة الجفاف الذي شهدته المنطقة خلال الصيف.

وتثير هذه العوامل مخاوف بشأن حجم المعروض العالمي من السكر، في وقت تراقب فيه الأسواق تأثير الظروف المناخية على الإنتاج والأسعار خلال الأشهر المقبلة.
مواضيع ذات صلة
مع ترقب بيانات أميركية.. أسعار الذهب تهبط من أعلى مستوى في 3 أشهر
lebanon 24
Lebanon24
12/10/2026 23:09:45 Lebanon 24 Lebanon 24
قفزة قوية لبيتكوين... أعلى مستوى في 8 أشهر
lebanon 24
Lebanon24
12/10/2026 23:09:45 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد خسائر للأسبوع الخامس.. الدولار قرب أعلى مستوى في 18 شهراً واليورو يرتفع
lebanon 24
Lebanon24
12/10/2026 23:09:45 Lebanon 24 Lebanon 24
قبيل بيانات التضخم الأميركية.. الذهب عند أعلى مستوى في أكثر من 3 أشهر
lebanon 24
Lebanon24
12/10/2026 23:09:45 Lebanon 24 Lebanon 24

دول الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي

الأسواق العالمية

وزارة الزراعة

البرازيل

الأوروبي

النيني

أوروبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-10-12
Lebanon24
15:30 | 2026-10-12
Lebanon24
14:26 | 2026-10-12
Lebanon24
13:00 | 2026-10-12
Lebanon24
11:43 | 2026-10-12
Lebanon24
11:00 | 2026-10-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24