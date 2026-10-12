أسعار السكر تقترب من أعلى مستوى في 19 شهراً.. ما السبب؟

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ارتفعت أسعار السكر الخام في ، مقتربة من أعلى مستوياتها في 19 شهراً، وسط مخاوف من تراجع الإنتاج نتيجة الأمطار الغزيرة في ، أكبر منتج للسكر في العالم.وصعدت العقود الآجلة للسكر الخام بنسبة 2.3% إلى 20.72 سنتاً للرطل، بعدما لامست 21.24 سنتاً الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت أسعار السكر الأبيض بنسبة 2.4% إلى 555.60 دولاراً للطن.وتأتي هذه الزيادة مع استمرار الأمطار المرتبطة بظاهرة "النينيو" في البرازيل، ما أدى إلى تعطيل عمليات حصاد قصب السكر، وسط توقعات باستمرار الأحوال الجوية الممطرة خلال تشرين الأول.وتتزامن هذه التطورات مع تراجع توقعات إنتاج السكر في عدد من الدول، بينها ودول ، حيث خفّضت الأميركية تقديرات الإنتاج لموسم 2026-2027 بنسبة 8%، نتيجة الجفاف الذي شهدته المنطقة خلال الصيف.وتثير هذه العوامل مخاوف بشأن حجم المعروض العالمي من السكر، في وقت تراقب فيه الأسواق تأثير الظروف المناخية على الإنتاج والأسعار خلال الأشهر المقبلة.