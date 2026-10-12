ضربة جديدة لعملاق السيارات الألماني.. الأرقام تكشف التفاصيل

سجّلت مجموعة "فولكس فاغن" الألمانية
تراجعاً ملحوظاً في تسليمات سياراتها، في أكبر انخفاض منذ أربع سنوات، وسط تحديات تواجه قطاع السيارات العالمي وتزايد المنافسة في الأسواق الرئيسية.
ويعكس هذا التراجع الضغوط التي تواجهها شركات صناعة السيارات الأوروبية، خصوصاً مع المنافسة المتصاعدة من الشركات الصينية
، والتحولات التي يشهدها الطلب على السيارات الكهربائية
.
وتواجه المجموعة تحديات تتعلق بالحفاظ على حصتها السوقية وتحسين قدرتها التنافسية، في وقت يشهد فيه قطاع السيارات تغيرات متسارعة على مستوى الأسعار والتكنولوجيا.
وبحسب بيانات الشركة الصادرة الاثنين، انخفضت تسليماتها العالمية بنسبة 14.3% خلال الربع الثالث من عام 2026، إلى 1.89 مليون سيارة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وسجّلت السوق الصينية أكبر تراجع بنسبة 38.5%، فيما انخفضت التسليمات بنسبة 5.8% في أميركا الشمالية و2.8% في أوروبا الغربية
.
كما تراجعت تسليمات السيارات الكهربائية عالمياً بنحو 5%، رغم ارتفاعها قرابة 20% في أوروبا
، ما يعكس حجم التحديات التي تواجه المجموعة في ظل ضعف الطلب واشتداد المنافسة.