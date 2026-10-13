مؤشر "كوسبي" يهبط 7%

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وانخفض مؤشر كوسبي بنسبة 7.4 بالمئة إلى 5914 نقطة، مسجلا أدنى مستوى له منذ أواخر .



وكان المؤشر قد سجل مستوى قياسيا في يونيو، بعدما تجاوز 9000 نقطة، مدفوعا بالطفرة العالمية في مجال . تراجع مؤشر كوسبي في بأكثر من 7 بالمئة، خلال تعاملات الثلاثاء المبكرة، وسط موجة بيع لأسهم شركات الرقائق الإلكترونية، فيما انخفضت معظم الأسهم الآسيوية بعد أن أنهت الأسهم الأميركية التعاملات على تباين.وانخفض مؤشر كوسبي بنسبة 7.4 بالمئة إلى 5914 نقطة، مسجلا أدنى مستوى له منذ أواخر .وكان المؤشر قد سجل مستوى قياسيا في يونيو، بعدما تجاوز 9000 نقطة، مدفوعا بالطفرة العالمية في مجال .

وتراجعت أسهم شركة للإلكترونيات بنسبة 7.7 بالمئة، فيما هبطت أسهم شركة إس كيه هاينكس، المتخصصة في تصنيع رقائق الذاكرة، بنسبة 8.8 بالمئة.





وفي ، انخفض مؤشر نيكي 225 بنسبة 2.5 بالمئة إلى 67292 نقطة. وتراجعت أسهم شركة إلكترون، المتخصصة في تصنيع معدات إنتاج الرقائق، بنسبة 6.6 بالمئة، فيما هبطت أسهم مجموعة ، المستثمر في شركة ، بنسبة 8 بالمئة.