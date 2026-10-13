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إقتصاد

مؤشر "كوسبي" يهبط 7%

Lebanon 24
13-10-2026 | 00:20
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تراجع مؤشر كوسبي الرئيسي في كوريا الجنوبية بأكثر من 7 بالمئة، خلال تعاملات الثلاثاء المبكرة، وسط موجة بيع لأسهم شركات الرقائق الإلكترونية، فيما انخفضت معظم الأسهم الآسيوية بعد أن أنهت الأسهم الأميركية التعاملات على تباين.
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وانخفض مؤشر كوسبي بنسبة 7.4 بالمئة إلى 5914 نقطة، مسجلا أدنى مستوى له منذ أواخر تموز.

وكان المؤشر قد سجل مستوى قياسيا في يونيو، بعدما تجاوز 9000 نقطة، مدفوعا بالطفرة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي.
وتراجعت أسهم شركة سامسونغ للإلكترونيات بنسبة 7.7 بالمئة، فيما هبطت أسهم شركة إس كيه هاينكس، المتخصصة في تصنيع رقائق الذاكرة، بنسبة 8.8 بالمئة.


وفي اليابان، انخفض مؤشر نيكي 225 بنسبة 2.5 بالمئة إلى 67292 نقطة. وتراجعت أسهم شركة طوكيو إلكترون، المتخصصة في تصنيع معدات إنتاج الرقائق، بنسبة 6.6 بالمئة، فيما هبطت أسهم مجموعة سوفت بنك، المستثمر في شركة أوبن إيه آي، بنسبة 8 بالمئة.
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