صندوق النقد يرفع توقعات النمو العالمي إلى 3.1%

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رفع الثلاثاء بشكل طفيف توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2026 بمقدار 0.1 نقطة مئوية لتصل إلى 3.1 في المئة، مشيرا إلى "صمود" في مواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة وصدمات أخرى.وفي أحدث تقرير له عن الاقتصاد العالمي، أبقى الصندوق على توقعاته للنمو العالمي لعام 2027 دون تغيير عند 3,4 في المئة وسط تأثير قوتين رئيسيتين تعيدان تشكيل الاقتصاد العالمي وهما التوترات الجيوسياسية والطفرة المتسارعة في استثمارات .وأوضح التقرير أن الحرب في وما رافقها من اضطرابات بأسواق الطاقة والتجارة العالمية تمثل أكبر صدمة سلبية تواجه الاقتصاد العالمي حالياً، في حين يشكل الإنفاق الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي مَصدراً رئيسياً لدعم النمو والاستثمار والتجارة العالمية.وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد العالمي أظهر مرونة ملحوظة في مواجهة الصدمات الأخيرة، مدعوماً بقدرة الشركات على التكيف مع الاضطرابات التجارية وارتفاع أسعار الطاقة، إلى جانب استمرار الزخم الاستثماري المرتبط بالذكاء الاصطناعي.وقالت كبيرة الاقتصاديين في صندوق سيلفانا تينريرو "أظهر الاقتصاد العالمي متانة، لكن هذه المتانة تتعرض لضغوط، مع ميل مخاطر النمو نحو الجانب السلبي".وأضافت "استمرار الحرب في الشرق الأوسط قد يفرض ضغوطا إضافية على التضخم ويبطئ النمو، فيما يمكن أن يؤدي تدهور الأوضاع ، وإعادة تقييم ربحية الذكاء الاصطناعي، والظواهر الجوية المتطرفة إلى إضعاف التوقعات أكثر".الذكاء الاصطناعي يدعم النمو العالميوبحسب التقرير، أسهمت الطفرة الحالية في الذكاء الاصطناعي في دعم التجارة العالمية والاستثمارات، خصوصاً في مجالات الرقائق الإلكترونية ومراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية. كما ساعدت على تخفيف أثر التحديات الجيوسياسية على النمو العالمي.لكن الصندوق حذر من أن مكاسب هذه الطفرة لا تتوزع بالتساوي بين الدول، إذ تتركز الاستفادة الكبرى في عدد محدود من الاقتصادات المرتبطة بسلاسل القيمة التكنولوجية العالمية، وفي مقدمتها ودول آسيوية منتجة لأشباه الموصلات والمكونات التقنية المتقدمة.وأشار التقرير إلى أن والولايات المتحدة استحوذتا على أكثر من 75 بالمئة من واردات معدات الحوسبة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي خلال عام 2025، فيما تركز بناء مراكز البيانات المتقدمة في عدد محدود من الدول.