تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

صندوق النقد يرفع توقعات النمو العالمي إلى 3.1%

Lebanon 24
13-10-2026 | 02:22
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
صندوق النقد يرفع توقعات النمو العالمي إلى 3.1%
صندوق النقد يرفع توقعات النمو العالمي إلى 3.1% photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
رفع صندوق النقد الدولي الثلاثاء بشكل طفيف توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2026 بمقدار 0.1 نقطة مئوية لتصل إلى 3.1 في المئة، مشيرا إلى "صمود" في مواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة وصدمات أخرى.
Advertisement

وفي أحدث تقرير له عن آفاق الاقتصاد العالمي، أبقى الصندوق على توقعاته للنمو العالمي لعام 2027 دون تغيير عند 3,4 في المئة وسط تأثير قوتين رئيسيتين تعيدان تشكيل الاقتصاد العالمي وهما التوترات الجيوسياسية والطفرة المتسارعة في استثمارات الذكاء الاصطناعي.

وأوضح التقرير أن الحرب في الشرق الأوسط وما رافقها من اضطرابات بأسواق الطاقة والتجارة العالمية تمثل أكبر صدمة سلبية تواجه الاقتصاد العالمي حالياً، في حين يشكل الإنفاق الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي مَصدراً رئيسياً لدعم النمو والاستثمار والتجارة العالمية.

وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد العالمي أظهر مرونة ملحوظة في مواجهة الصدمات الأخيرة، مدعوماً بقدرة الشركات على التكيف مع الاضطرابات التجارية وارتفاع أسعار الطاقة، إلى جانب استمرار الزخم الاستثماري المرتبط بالذكاء الاصطناعي.

وقالت كبيرة الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي سيلفانا تينريرو "أظهر الاقتصاد العالمي متانة، لكن هذه المتانة تتعرض لضغوط، مع ميل مخاطر النمو نحو الجانب السلبي".

وأضافت "استمرار الحرب في الشرق الأوسط قد يفرض ضغوطا إضافية على التضخم ويبطئ النمو، فيما يمكن أن يؤدي تدهور الأوضاع المالية العامة، وإعادة تقييم ربحية الذكاء الاصطناعي، والظواهر الجوية المتطرفة إلى إضعاف التوقعات أكثر".

الذكاء الاصطناعي يدعم النمو العالمي
وبحسب التقرير، أسهمت الطفرة الحالية في الذكاء الاصطناعي في دعم التجارة العالمية والاستثمارات، خصوصاً في مجالات الرقائق الإلكترونية ومراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية. كما ساعدت على تخفيف أثر التحديات الجيوسياسية على النمو العالمي.

لكن الصندوق حذر من أن مكاسب هذه الطفرة لا تتوزع بالتساوي بين الدول، إذ تتركز الاستفادة الكبرى في عدد محدود من الاقتصادات المرتبطة بسلاسل القيمة التكنولوجية العالمية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة ودول آسيوية منتجة لأشباه الموصلات والمكونات التقنية المتقدمة.

وأشار التقرير إلى أن الصين والولايات المتحدة استحوذتا على أكثر من 75 بالمئة من صافي واردات معدات الحوسبة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي خلال عام 2025، فيما تركز بناء مراكز البيانات المتقدمة في عدد محدود من الدول.
مواضيع ذات صلة
صندوق النقد: الاقتصاد العالمي يتغلب على صدمة الطاقة بشروط حذرة
lebanon 24
Lebanon24
13/10/2026 12:38:44 Lebanon 24 Lebanon 24
المديرة العامة لصندوق النقد الدولي: الذكاء الاصطناعي يدعم نمو الاقتصاد العالمي
lebanon 24
Lebanon24
13/10/2026 12:38:44 Lebanon 24 Lebanon 24
طفرة الذكاء الاصطناعي ترفع توقعات التجارة العالمية رغم حرب إيران
lebanon 24
Lebanon24
13/10/2026 12:38:44 Lebanon 24 Lebanon 24
صندوق النقد الدولي: فريق الصندوق يختتم زيارته إلى لبنان
lebanon 24
Lebanon24
13/10/2026 12:38:44 Lebanon 24 Lebanon 24

صندوق النقد الدولي

الذكاء الاصطناعي

الولايات المتحدة

المالية العامة

الشرق الأوسط

النقد الدولي

الظواهر

الموصل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
05:23 | 2026-10-13
Lebanon24
05:17 | 2026-10-13
Lebanon24
05:00 | 2026-10-13
Lebanon24
02:02 | 2026-10-13
Lebanon24
01:18 | 2026-10-13
Lebanon24
01:05 | 2026-10-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24