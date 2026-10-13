تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

أسعار الغاز في أوروبا تقفز إلى أعلى مستوياتها منذ 4 سنوات

Lebanon 24
13-10-2026 | 16:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
أسعار الغاز في أوروبا تقفز إلى أعلى مستوياتها منذ 4 سنوات
أسعار الغاز في أوروبا تقفز إلى أعلى مستوياتها منذ 4 سنوات photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا إلى أعلى مستوياتها منذ نحو أربع سنوات، مع تصاعد المخاوف من اضطراب الإمدادات القادمة من الشرق الأوسط، في وقت تواجه فيه القارة انخفاضاً غير معتاد في مخزونات الغاز قبل موسم الشتاء، ما يزيد احتمالات اشتداد المنافسة العالمية على شحنات الغاز الطبيعي المسال.
Advertisement

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن العقود الآجلة للغاز الهولندي لشهر نوفمبر، التي تُعد معياراً لأسعار الغاز في أوروبا، ارتفعت بنسبة 1.8% إلى 85.85 يورو لكل ميغاواط ساعة، الثلاثاء، وهو أعلى مستوى منذ كانون أول 2022. 

وزادت الأسعار أكثر من 3 أضعاف منذ بداية عام 2026، بعدما أدت اضطرابات الشحن في مضيق هرمز إلى توقف ما يقرب من خُمس إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية.

وقال محللون في بنك "آي إن جي" إن السوق تواجه احتمال مرور جزء كبير من فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي مع نقص إمدادات الغاز الطبيعي المسال من الخليج العربي، الأمر الذي يعقد مساعي أوروبا لتجديد مخزوناتها قبل ارتفاع الطلب على التدفئة.

وبحسب بيانات مجموعة "البنية التحتية للغاز في أوروبا"، بلغت نسبة امتلاء مرافق تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي نحو 73%، مقارنة بمتوسط السنوات الخمس الماضية البالغ 89%.

ويلزم الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء بالوصول إلى مستوى تخزين لا يقل عن 80% بحلول الأول من تشرين ثاني، فيما دخلت أوروبا أكتوبر بمخزونات أقل من مستوياتها في السنوات الأخيرة.

وقالت ناتاشا فيلدينغ، المسؤولة عن تغطية أسواق الغاز الأوروبي والغاز الطبيعي المسال العالمي في وكالة "أرغوس ميديا"، إن أقرب مقارنة للوضع الحالي تعود إلى عام 2021، قبيل أزمة الطاقة السابقة.

وتتفاوت مستويات التخزين بين الدول الأوروبية، إذ تسجل ألمانيا وهولندا مستويات منخفضة بشكل خاص، بينما تبدو المخزونات في إيطاليا وفرنسا وبولندا أفضل حالاً.

ويعكس ارتفاع الأسعار تنامي المخاوف من تصعيد التوترات في الشرق الأوسط، مع تزايد الهجمات على السفن في الخليج العربي وتكثيف الحوثيين هجماتهم على السعودية، ما يثير القلق بشأن استقرار الإمدادات، رغم ظهور مؤشرات على تعافي الصادرات خلال الأسابيع الأخيرة.

وامتدت الزيادة إلى الأسواق الآسيوية، إذ ارتفعت تقديرات أسعار شحنات الغاز الطبيعي المسال للتسليم في كانون أول إلى شمال شرق آسيا إلى 28.80 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بـ15.30 دولار في الأول من تموز.

كما تضاعفت تقريباً أسعار شحنات تشرن الثاني إلى شمال غرب أوروبا، لتصل إلى 26.94 دولار، مقابل 13.86 دولار خلال الفترة نفسها، وفق بيانات "أرغوس".

وقالت فلورنس شميت، كبيرة استراتيجيي الطاقة في "رابوبنك"، إن استئناف تدفقات الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز خلال أيلول لا يضمن استمرارها في الأشهر المقبلة، مرجحة أن تظل التدفقات متقطعة للغاية.

وفي المقابل، قد تسهم توقعات حدوث ظاهرة "النينيو" قوية في تعزيز إنتاج الطاقة من الرياح ورفع درجات الحرارة الشتوية فوق معدلاتها المعتادة في أوروبا، بما يخفف الطلب على التدفئة في أوروبا وآسيا.

لكن انخفاض المخزونات واستمرار المخاطر المرتبطة بإمدادات الشرق الأوسط يجعلان القارة الأوروبية أكثر اعتماداً على الطقس المعتدل لتجنب موجة جديدة من ارتفاع أسعار الغاز خلال الشتاء.
مواضيع ذات صلة
أسعار الغاز الأوروبي تقفز 4% لتسجل 79 يورو للميغاوات/ساعة لأول مرة منذ أواخر العام 2022
lebanon 24
Lebanon24
14/10/2026 01:17:26 Lebanon 24 Lebanon 24
أسعار الغاز الأوروبي تقفز بنسبة 5%؜ إلى ٨٤ يورو للميغاوات/ساعة لأول مرة منذ مطلع 2023
lebanon 24
Lebanon24
14/10/2026 01:17:26 Lebanon 24 Lebanon 24
أسعار الغاز الأوروبي تتجاوز حاجز 86 يورو للميغاوات/ساعة مسجلة أعلى مستوى منذ شتاء 2022 وسط مخاوف مع قرب الشتاء
lebanon 24
Lebanon24
14/10/2026 01:17:26 Lebanon 24 Lebanon 24
في أعلى مستوى منذ 2023.. أزمة هرمز تشعل أسعار الغاز الأوروبي
lebanon 24
Lebanon24
14/10/2026 01:17:26 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتحاد الأوروبي

الشرق الأوسط

الأوروبي

السعودية

القادمة

الشمالي

أوروبي

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
14:12 | 2026-10-13
Lebanon24
11:57 | 2026-10-13
Lebanon24
10:50 | 2026-10-13
Lebanon24
10:42 | 2026-10-13
Lebanon24
10:30 | 2026-10-13
Lebanon24
10:08 | 2026-10-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24