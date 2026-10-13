أسعار الغاز في أوروبا تقفز إلى أعلى مستوياتها منذ 4 سنوات

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ارتفعت أسعار الطبيعي في إلى أعلى مستوياتها منذ نحو أربع سنوات، مع تصاعد المخاوف من اضطراب الإمدادات من ، في وقت تواجه فيه القارة انخفاضاً غير معتاد في مخزونات الغاز قبل موسم الشتاء، ما يزيد احتمالات اشتداد المنافسة العالمية على شحنات الغاز الطبيعي المسال.وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن العقود الآجلة للغاز الهولندي لشهر نوفمبر، التي تُعد معياراً لأسعار الغاز في أوروبا، ارتفعت بنسبة 1.8% إلى 85.85 يورو لكل ميغاواط ساعة، الثلاثاء، وهو أعلى مستوى منذ كانون أول 2022.وزادت الأسعار أكثر من 3 أضعاف منذ بداية عام 2026، بعدما أدت اضطرابات الشحن في مضيق هرمز إلى توقف ما يقرب من خُمس إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية.وقال محللون في بنك "آي إن جي" إن السوق تواجه احتمال مرور جزء كبير من فصل الشتاء في نصف مع نقص إمدادات الغاز الطبيعي المسال من الخليج العربي، الأمر الذي يعقد مساعي أوروبا لتجديد مخزوناتها قبل ارتفاع الطلب على التدفئة.وبحسب بيانات مجموعة "البنية التحتية للغاز في أوروبا"، بلغت نسبة امتلاء مرافق تخزين الغاز في نحو 73%، مقارنة بمتوسط السنوات الخمس الماضية البالغ 89%.ويلزم الاتحاد الدول الأعضاء بالوصول إلى مستوى تخزين لا يقل عن 80% بحلول الأول من تشرين ثاني، فيما دخلت أوروبا أكتوبر بمخزونات أقل من مستوياتها في السنوات الأخيرة.وقالت ناتاشا فيلدينغ، المسؤولة عن تغطية أسواق الغاز الأوروبي والغاز الطبيعي المسال العالمي في وكالة "أرغوس ميديا"، إن أقرب مقارنة للوضع الحالي تعود إلى عام 2021، قبيل أزمة الطاقة السابقة.وتتفاوت مستويات التخزين بين الدول الأوروبية، إذ تسجل ألمانيا وهولندا مستويات منخفضة بشكل خاص، بينما تبدو المخزونات في إيطاليا وفرنسا وبولندا أفضل حالاً.ويعكس ارتفاع الأسعار تنامي المخاوف من تصعيد التوترات في الشرق الأوسط، مع تزايد الهجمات على السفن في الخليج العربي وتكثيف الحوثيين هجماتهم على ، ما يثير القلق بشأن استقرار الإمدادات، رغم ظهور مؤشرات على تعافي الصادرات خلال الأسابيع الأخيرة.وامتدت الزيادة إلى الأسواق الآسيوية، إذ ارتفعت تقديرات أسعار شحنات الغاز الطبيعي المسال للتسليم في كانون أول إلى شمال شرق آسيا إلى 28.80 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بـ15.30 دولار في الأول من تموز.كما تضاعفت تقريباً أسعار شحنات تشرن الثاني إلى شمال غرب أوروبا، لتصل إلى 26.94 دولار، مقابل 13.86 دولار خلال الفترة نفسها، وفق بيانات "أرغوس".وقالت فلورنس شميت، كبيرة استراتيجيي الطاقة في "رابوبنك"، إن استئناف تدفقات الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز خلال أيلول لا يضمن استمرارها في الأشهر المقبلة، مرجحة أن تظل التدفقات متقطعة للغاية.وفي المقابل، قد تسهم توقعات حدوث ظاهرة "النينيو" قوية في تعزيز إنتاج الطاقة من الرياح ورفع درجات الحرارة الشتوية فوق معدلاتها المعتادة في أوروبا، بما يخفف الطلب على التدفئة في أوروبا وآسيا.لكن انخفاض المخزونات واستمرار المخاطر المرتبطة بإمدادات الشرق الأوسط يجعلان القارة الأوروبية أكثر اعتماداً على الطقس المعتدل لتجنب موجة جديدة من ارتفاع أسعار الغاز خلال الشتاء.