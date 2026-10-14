أكبر موجة تسريحات منذ 2022 تضرب نتفليكس

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تتجه شركة "نتفليكس" إلى الاستغناء عن نحو ألف موظف، في خطوة تُعدّ أكبر موجة تسريحات تشهدها منذ عام 2022.وتسلّط هذه الخطوة الضوء على التغييرات التي تشهدها الشركة في إدارة عملياتها ومواردها البشرية، وسط منافسة متزايدة في سوق منصات البث الرقمي.وبحسب مذكرة داخلية وجّهها الرئيسان التنفيذيان وغريغ بيترز، ستطال التسريحات بصورة أساسية أقسام التكنولوجيا والمنتجات والشؤون القانونية والموارد البشرية.وأكدت الإدارة أن أعمال الشركة لا تزال تنمو وفق التوقعات، مشددة على ضرورة إعادة ترتيب الأولويات وتوجيه الموارد بكفاءة.وتأتي هذه الخطوة في ظل اشتداد المنافسة مع منصات مثل " " و"تيك توك"، فيما تسعى "نتفليكس" إلى تنويع إيراداتها عبر الإعلانات والبث المباشر والألعاب الإلكترونية.