البتكوين أمام تقلبات حادة.. وتحذيرات من موجة بيع جديدة

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حذّر محللون من احتمال تعرض عملة البتكوين لموجة بيع جديدة، في حال جاءت بيانات التضخم الأميركية أعلى من التوقعات، وسط استمرار مستويات مرتفعة من التداول بالرافعة المالية في سوق العملات المشفرة.وأوضح كبير المحللين في "Bitget Research"، ، أن موجة التصفية الأخيرة، التي بلغت قيمتها نحو 811 مليون دولار خلال 24 ساعة، لم تكن كافية للتخلص من المراكز المالية عالية المخاطر، رغم تراجع العقود المفتوحة بنسبة 2% فقط، إلى نحو 140.9 مليار دولار.وأشار لي، في تصريحات نقلها موقع "crypto.news"، إلى أن استمرار هذا المستوى من العقود المفتوحة يجعل السوق عرضة لتقلبات إضافية، خصوصاً مع ترقب بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في .ولفت إلى أن ارتفاع التضخم فوق التوقعات قد يدفع المستثمرين إلى إعادة تقييم مسار أسعار الفائدة وعوائد الأميركية، ما قد يؤدي إلى موجة جديدة من البيع القسري.في المقابل، رجّح أن يؤدي تسجيل تضخم أقل من المتوقع إلى انتعاش قوي في أسعار العملات المشفرة، مع عودة المستثمرين إلى الأصول عالية المخاطر.وتبقى حركة البتكوين خلال الفترة المقبلة مرتبطة بنتائج بيانات التضخم الأميركية ومدى تأثيرها في قرارات الاحتياطي وتوجهات المستثمرين.