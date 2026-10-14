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إقتصاد

الدولار يقفز إلى أعلى مستوى في 18 شهراً.. ماذا يحدث؟

Lebanon 24
14-10-2026 | 23:00
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ارتفع الدولار الأميركي إلى أعلى مستوياته في 18 شهراً، فيما تراجعت أسعار الذهب ومؤشرات الأسهم في بورصة وول ستريت، عقب صدور بيانات أظهرت تسارع التضخم في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع، ما عزز احتمالات رفع أسعار الفائدة.
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وأعلن مكتب إحصاءات العمل الأميركي ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 3.7% خلال أيلول الماضي، مقارنة بـ3.4% في آب، مدفوعاً بزيادة أسعار الطاقة بنسبة 2.6%، فيما قفزت أسعار البنزين بنحو 9.1%.

وعقب صدور البيانات، ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام ست عملات رئيسية، بنسبة 0.68% إلى 102.86 نقطة، بينما صعد الدولار أمام الين الياباني إلى 158.74 يناً.

في المقابل، انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.7% إلى 4086.06 دولارات للأوقية، مسجلاً أدنى مستوى منذ السابع من تشرين الأول، فيما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 1.6% إلى 4108.60 دولارات.

وأظهرت بيانات مجموعة "سي إم إي" ارتفاع احتمالات رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال تشرين الأول إلى 42%، مقارنة بـ22% قبل إعلان أرقام التضخم، وسط توقعات متزايدة بمواصلة التشديد النقدي.

وامتدت الخسائر إلى بورصة وول ستريت، حيث تراجع مؤشر "داو جونز" عند الافتتاح بنسبة 0.16%، و"ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 0.40%، فيما انخفض "ناسداك" بنسبة 0.63%.

ويأتي هذا التراجع في ظل مخاوف المستثمرين من استمرار التضخم فوق المستوى المستهدف للاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، وما قد يترتب عليه من ارتفاع إضافي في تكاليف الاقتراض.
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