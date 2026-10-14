الدولار يقفز إلى أعلى مستوى في 18 شهراً.. ماذا يحدث؟

ارتفع الدولار الأميركي إلى أعلى مستوياته في 18 شهراً، فيما تراجعت أسعار الذهب
ومؤشرات الأسهم في بورصة وول ستريت
، عقب صدور بيانات أظهرت تسارع التضخم في الولايات المتحدة
بأكثر من المتوقع، ما عزز احتمالات رفع أسعار الفائدة.
وأعلن مكتب إحصاءات العمل
الأميركي ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 3.7% خلال أيلول الماضي، مقارنة بـ3.4% في آب، مدفوعاً بزيادة أسعار الطاقة بنسبة 2.6%، فيما قفزت أسعار البنزين بنحو 9.1%.
وعقب صدور البيانات، ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام ست عملات رئيسية، بنسبة 0.68% إلى 102.86 نقطة، بينما صعد الدولار أمام الين الياباني إلى 158.74 يناً.
في المقابل، انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.7% إلى 4086.06 دولارات للأوقية، مسجلاً أدنى مستوى منذ السابع من تشرين الأول، فيما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 1.6% إلى 4108.60 دولارات.
وأظهرت بيانات مجموعة "سي إم إي" ارتفاع احتمالات رفع الاحتياطي الفيدرالي
أسعار الفائدة خلال تشرين الأول إلى 42%، مقارنة بـ22% قبل إعلان أرقام التضخم، وسط توقعات متزايدة بمواصلة التشديد النقدي.
وامتدت الخسائر إلى بورصة وول ستريت
، حيث تراجع مؤشر "داو جونز
" عند الافتتاح بنسبة 0.16%، و"ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 0.40%، فيما انخفض "ناسداك" بنسبة 0.63%.
ويأتي هذا التراجع في ظل مخاوف المستثمرين من استمرار التضخم فوق المستوى المستهدف للاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، وما قد يترتب عليه من ارتفاع إضافي في تكاليف الاقتراض.