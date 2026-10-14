الدولار يقفز إلى أعلى مستوى في 18 شهراً.. ماذا يحدث؟

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ارتفع الدولار الأميركي إلى أعلى مستوياته في 18 شهراً، فيما تراجعت أسعار ومؤشرات الأسهم في ، عقب صدور بيانات أظهرت تسارع التضخم في بأكثر من المتوقع، ما عزز احتمالات رفع أسعار الفائدة.وأعلن الأميركي ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 3.7% خلال أيلول الماضي، مقارنة بـ3.4% في آب، مدفوعاً بزيادة أسعار الطاقة بنسبة 2.6%، فيما قفزت أسعار البنزين بنحو 9.1%.وعقب صدور البيانات، ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام ست عملات رئيسية، بنسبة 0.68% إلى 102.86 نقطة، بينما صعد الدولار أمام الين الياباني إلى 158.74 يناً.في المقابل، انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.7% إلى 4086.06 دولارات للأوقية، مسجلاً أدنى مستوى منذ السابع من تشرين الأول، فيما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 1.6% إلى 4108.60 دولارات.وأظهرت بيانات مجموعة "سي إم إي" ارتفاع احتمالات رفع الاحتياطي أسعار الفائدة خلال تشرين الأول إلى 42%، مقارنة بـ22% قبل إعلان أرقام التضخم، وسط توقعات متزايدة بمواصلة التشديد النقدي.وامتدت الخسائر إلى بورصة ، حيث تراجع مؤشر " " عند الافتتاح بنسبة 0.16%، و"ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 0.40%، فيما انخفض "ناسداك" بنسبة 0.63%.ويأتي هذا التراجع في ظل مخاوف المستثمرين من استمرار التضخم فوق المستوى المستهدف للاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، وما قد يترتب عليه من ارتفاع إضافي في تكاليف الاقتراض.