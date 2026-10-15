تراجع حاد في مخزونات النفط الأميركية بـ8.6 مليون برميل

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أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، انخفاض مخزونات الخام ونواتج التقطير في خلال الأسبوع الماضي، مقابل ارتفاع مخزونات البنزين.وقالت الإدارة إن مخزونات النفط الخام انخفضت 8.6 مليون برميل، إلى 415.6 مليون برميل، خلال الأسبوع الماضي في 9 تشرين الأول، مقارنة بتوقعات محللين في استطلاع أجرته وكالة " " بانخفاض قدره 288 ألف برميل.وأضافت أن مخزونات النفط الخام في مركز كاشينج للتخزين والتسليم بولاية أوكلاهوما ارتفعت 1.9 مليون برميل خلال الأسبوع.وأظهرت البيانات ارتفاع كميات الخام التي تعالجها المصافي الأميركية بمقدار 135 ألف برميل يومياً، فيما زادت معدلات تشغيل المصافي 0.8 نقطة مئوية، لتصل إلى 93.5%.وفي المقابل، ارتفعت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة 3.5 مليون برميل، إلى 208.3 مليون برميل، خلافاً لتوقعات المحللين بانخفاض قدره 500 ألف برميل.وانخفضت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 2.5 مليون برميل، إلى 102.6 مليون برميل، مقارنة بتوقعات بتراجعها 1.6 مليون برميل.وأضافت إدارة معلومات الطاقة أن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام تراجع بمقدار 596 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع.