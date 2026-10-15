16 محضر ضبط بحق أصحاب مولدات في الضاحية الجنوبية ومحيطها

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سطّرت 16 محضر ضبط بحق أصحاب مولدات كهربائية خاصة في الضاحية الجنوبية ومحيطها، خلال جولتين رقابيتين نُفذتا يومي الاثنين 12 والأربعاء 14 تشرين الأول، بسبب مخالفات تتعلق بالتسعيرة الرسمية والرسوم الثابتة والفواتير والعدادات.وشملت جولة الاثنين تحرير 10 محاضر ضبط في الليلكي وحي السلم والشويفات وبرج البراجنة وحي الأميركان، بعدما رصدت الدوريات مخالفات للتسعيرة الرسمية، وتقاضي رسوم ثابتة غير قانونية، وعدم تسليم المشتركين فواتير أو إيصالات، إضافة إلى إصدار فواتير بالدولار أو غير مفصّلة.كما أخذت الوزارة تعهداً من صاحب مولد في حي ماضي بالالتزام بسعر الصرف المعتمد.وفي جولة الأربعاء، وبمؤازرة ، سطّرت الدوريات 6 محاضر إضافية في الكفاءات وتحويطة الغدير والجاموس وطريق المطار–بئر حسن والشياح.وكشفت الرقابة عن تقاضي أحد أصحاب المولدات في الكفاءات 70 سنتاً لكل كيلوواط/ساعة، إلى جانب مخالفات تتعلق بالرسوم الثابتة والفواتير بالدولار، وعدم استكمال تركيب العدادات في أحد مولدات الشياح.في المقابل، تبيّن عدد من المولدات بالتسعيرة والقرارات المعتمدة.وأكدت استمرار حملاتها الرقابية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن التجاوزات عبر تطبيق "MoET Digital Services" أو الخط الساخن لجمعية المستهلك على الرقم 01750650.