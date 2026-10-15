تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

16 محضر ضبط بحق أصحاب مولدات في الضاحية الجنوبية ومحيطها

Lebanon 24
15-10-2026 | 16:13
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
16 محضر ضبط بحق أصحاب مولدات في الضاحية الجنوبية ومحيطها
16 محضر ضبط بحق أصحاب مولدات في الضاحية الجنوبية ومحيطها photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
سطّرت وزارة الاقتصاد والتجارة 16 محضر ضبط بحق أصحاب مولدات كهربائية خاصة في الضاحية الجنوبية ومحيطها، خلال جولتين رقابيتين نُفذتا يومي الاثنين 12 والأربعاء 14 تشرين الأول، بسبب مخالفات تتعلق بالتسعيرة الرسمية والرسوم الثابتة والفواتير والعدادات.
Advertisement

وشملت جولة الاثنين تحرير 10 محاضر ضبط في الليلكي وحي السلم والشويفات وبرج البراجنة وحي الأميركان، بعدما رصدت الدوريات مخالفات للتسعيرة الرسمية، وتقاضي رسوم ثابتة غير قانونية، وعدم تسليم المشتركين فواتير أو إيصالات، إضافة إلى إصدار فواتير بالدولار أو غير مفصّلة.

كما أخذت الوزارة تعهداً من صاحب مولد في حي ماضي بالالتزام بسعر الصرف المعتمد.

وفي جولة الأربعاء، وبمؤازرة جهاز أمن الدولة، سطّرت الدوريات 6 محاضر إضافية في الكفاءات وتحويطة الغدير والجاموس وطريق المطار–بئر حسن والشياح.

وكشفت الرقابة عن تقاضي أحد أصحاب المولدات في الكفاءات 70 سنتاً لكل كيلوواط/ساعة، إلى جانب مخالفات تتعلق بالرسوم الثابتة والفواتير بالدولار، وعدم استكمال تركيب العدادات في أحد مولدات الشياح.

في المقابل، تبيّن التزام عدد من المولدات بالتسعيرة والقرارات المعتمدة.

وأكدت وزارة الاقتصاد استمرار حملاتها الرقابية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن التجاوزات عبر تطبيق "MoET Digital Services" أو الخط الساخن لجمعية المستهلك على الرقم 01750650.
مواضيع ذات صلة
14 محضر ضبط بحق أصحاب مولدات مخالفة في الشمال وبيروت
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 17:01:24 Lebanon 24 Lebanon 24
12 محضر ضبط بحق أصحاب مولدات في الشمال
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 17:01:24 Lebanon 24 Lebanon 24
8 محاضر ضبط بحقّ أصحاب مولّدات
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 17:01:24 Lebanon 24 Lebanon 24
14 محضر ضبط في حقّ أصحاب مولدات كهربائيّة
lebanon 24
Lebanon24
18/10/2026 17:01:24 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الاقتصاد والتجارة

جهاز أمن الدولة

وزارة الاقتصاد

برج البراجنة

طريق المطار

أمن الدولة

المطار

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
07:43 | 2026-10-18
Lebanon24
05:19 | 2026-10-18
Lebanon24
05:12 | 2026-10-18
Lebanon24
02:30 | 2026-10-18
Lebanon24
02:15 | 2026-10-18
Lebanon24
01:34 | 2026-10-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24