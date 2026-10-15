2.5 مليار دولار من مجموعة السبع لمواجهة أزمة الغذاء في الدول الأكثر هشاشة

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تعهدت دول مجموعة السبع بتخصيص 2.5 مليار دولار لدعم الأمن الغذائي في الدول الأكثر عرضة للمخاطر، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً وتداعياته على إمدادات الأسمدة وتكاليف الغذاء، وفق ما أعلنه الفرنسي، رولان ليسكور، الخميس.وقال ليسكور، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق والبنك الدولي في بانكوك، إن حدد 44 دولة قد تواجه مشكلات في الأمن الغذائي نتيجة الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة العالمية.وأوضح الوزير الفرنسي أن التعهد يستهدف مساعدة الدول الأكثر فقراً، مع تركيز خاص على الأسمدة، التي تُعد عنصراً أساسياً في الإنتاج الزراعي، في وقت تؤدي فيه اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الطاقة إلى زيادة الضغوط على أسعار الغذاء.وفي سياق آخر، قال ليسكور إن دول المجموعة جمعت 260 مليون (291 مليون دولار) للمساهمة في إصلاح القبة الواقية في موقع كارثة تشيرنوبل النووية، التي تضررت جراء هجمات روسية في شباط 2025.وكانت ، التي تتولى الرئاسة الحالية لمجموعة السبع، قد قدرت في آذار الماضي تكلفة الإصلاحات بنحو 500 مليون يورو، ودعت الدول الأعضاء إلى المساهمة في تمويلها. وأعلنت في نيسان تقديم 100 مليون دولار لهذا الغرض.وأضاف ليسكور أن هناك حاجة إلى تأمين بضعة ملايين إضافية من اليورو، مشيراً إلى تنظيم مؤتمر للتعهدات المالية في خلال تشرين الثاني المقبل لجمع مزيد من التمويل. كما أكد استمرار رغبة دول المجموعة في دعم .