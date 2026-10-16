الفيدرالي يترقب التضخم... وأسهم التكنولوجيا وتقييمات الذكاء الاصطناعي تحت الضغط

تترقب الأسواق العالمية إشارات جديدة بشأن أسعار الفائدة الأميركية، وسط مخاوف من استمرار التضخم وتراجع أسهم بعض شركات التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فيما تتجه الأنظار أيضاً إلى قيود محتملة على صادرات الرقائق المتقدمة إلى ، وإلى سيارة "تسلا رودستر" الجديدة التي خطفت الاهتمام بعرض جوي غير تقليدي.

وبحسب موقع "Investing.com"، ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية بصورة طفيفة، بعد أن أنهت جلسة الخميس على مكاسب، مستعيدة جزءاً من خسائر ناجمة عن المخاوف من حجم الديون المستخدمة لتمويل طفرة وارتفاع تكاليف الاقتراض.

وورش لا يكشف مسار الفائدة

لم يقدم رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي كيفن وورش توجيهات واضحة بشأن قرار الفائدة المقبل، مؤكداً أنه لا يريد استباق القرارات التي ستُتخذ خلال الاجتماعات المتبقية من العام.

وأشار وورش، خلال فعالية في تايلاند، إلى مرونة الاقتصاد الأميركي رغم تشديد السياسة النقدية، لكنه تحدث أيضاً عن ضغوط تضخمية متزايدة ناقشها مع مسؤولين في بنوك مركزية أخرى.

وكان الفيدرالي قد رفع الفائدة ربع نقطة مئوية في أيلول، فيما تترقب الأسواق اجتماعه يومي 27 و28 تشرين الأول. ووفق التقرير، تراجعت رهانات رفع الفائدة خلال الاجتماع المقبل بعدما ارتفعت مؤقتاً إثر صدور بيانات تضخم أعلى من المتوقع، بينما تتوقع الأسواق احتمال زيادة أخرى في كانون الأول.

تقييمات "أنثروبيك" تتراجع

وفي قطاع الذكاء الاصطناعي، أفاد التقرير، نقلاً عن " "، بأن بعض المستثمرين يدرسون تقييماً أقل لشركة "أنثروبيك"، المطورة لروبوت المحادثة "Claude"، قبل طرح عام أولي محتمل.

وبحسب المعلومات التي نقلها التقرير، ناقش مستثمرون تقييماً يقارب 1.5 تريليون دولار، مقارنة بتوقعات سابقة وصلت إلى نحو تريليوني دولار.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن إيرادات الشركة في الربع الثالث ارتفعت بنسبة 45% إلى 16.8 مليار دولار، لكن بعض المحللين لفتوا إلى تباطؤ وتيرة نمو الإيرادات مقارنة بالفترات السابقة.

وتأتي هذه التطورات بعد موجة بيع طالت أسهم شركات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وسط قلق من تراكم الديون لتمويل الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية التقنية.

تايوان تدرس تشديد قيود الرقائق

وفي تطور آخر، نقل التقرير عن "بلومبرغ" أن تايوان تدرس تشديد ضوابط تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين، في خطوة تستهدف الحد من تهريب المعدات المتقدمة وتحويل مسارها إلى السوق .

وتهدف الإجراءات المحتملة إلى منح السلطات أدوات قانونية إضافية لمواجهة نقل خوادم الذكاء الاصطناعي، التي تحتوي على رقائق متقدمة من شركة "إنفيديا"، إلى الصين.

وقد يؤدي تشديد القيود إلى زيادة التوتر مع بكين، التي تعارض القيود الأميركية المفروضة على صادرات الرقائق منذ عام 2022. ويشير التقرير إلى أن بعض الرقائق المتقدمة لا تزال تصل إلى الصين عبر مسارات تهريب يُعتقد أنها تمر بدول في جنوب شرق آسيا.

"تسلا رودستر" تقفز إلى الهواء

وفي قطاع السيارات، كشفت "تسلا" عن نسخة جديدة من سيارتها الرياضية "رودستر"، خلال عرض في منشأة اختبار تابعة لشركة "سبيس إكس" في ولاية تكساس، ظهرت فيه السيارة وهي تنقلب في الهواء قبل أن تستخدم دافعات لتصحيح اتجاهها والهبوط على عجلاتها.

وقال إيلون إن الإنتاج سيبدأ في عام 2028، بعد أكثر من عقد على عرض نسخة أولية من السيارة. ووفق التقرير، ارتفعت أسهم "تسلا" بأكثر من 3% في التداولات الممتدة عقب .

وتجمع التطورات بين ملفات عدة تتابعها الأسواق حالياً: مسار الفائدة الأميركية، ومخاطر تمويل طفرة الذكاء الاصطناعي، والقيود التجارية على الرقائق، إلى جانب محاولات شركات التكنولوجيا والسيارات جذب اهتمام المستثمرين بمنتجات جديدة.