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إقتصاد

بيتكوين عالقة بين الدعم والمقاومة

Lebanon 24
16-10-2026 | 04:33
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تتحرك عملة بيتكوين ضمن نطاق سعري ضيق، في ظل تراجع الزخم وصعوبة تجاوز مستويات المقاومة، فيما يراقب المتداولون قدرة العملة على الحفاظ على مستويات الدعم الحالية، وسط ضغوط مرتبطة بأسواق الأسهم وتوقعات أسعار الفائدة الأميركية.

وبحسب  موقع "Investing.com"، استقرت بيتكوين خلال تداولات 16 تشرين الأول قرب 82,124 دولاراً، ضمن نطاق يتراوح بين 81,500 و83,500 دولار، بعدما تراجعت إلى ما دون 80 ألف دولار خلال الجلسة السابقة قبل أن تستعيد جزءاً من خسائرها.

ويشير الموقع إلى أن مستوى 80,500 دولار يشكل منطقة دعم رئيسية، إذ إن كسره قد يفتح المجال أمام تراجع أعمق نحو 77,800 دولار، ثم مستويات 75 ألفاً و72 ألف دولار، وفق التحليل الفني الوارد في التقرير.

في المقابل، تواجه العملة مقاومة قرب 84 ألف دولار، وهو المستوى الذي يتعين عليها تجاوزه لاستعادة الزخم الصعودي. وقد يؤدي اختراقه إلى فتح المجال أمام اختبار مستويات أعلى، لكن بقاء السعر داخل النطاق الحالي يعكس استمرار حالة التردد بين المشترين والبائعين.

وتُظهر المؤشرات الفنية أن السعر يتحرك دون متوسطَي الحركة لـ20 و50 فترة، في حين لا يزال قريباً من متوسط الحركة لـ200 فترة، وهو ما يعكس تباين الإشارات بين الاتجاه الأطول أجلاً والضغوط قصيرة الأجل.

وتأتي هذه التحركات في وقت تواجه فيه بيتكوين عوامل ضغط متعددة، من بينها خروج الأموال من صناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة بها، والتراجع في أسهم التكنولوجيا، إلى جانب استمرار توقعات تشديد السياسة النقدية الأميركية.

وبحسب تقرير آخر نشره "Investing.com"، سجلت صناديق بيتكوين الفورية الأميركية تدفقات خارجة صافية بنحو 681 مليون دولار خلال الأسبوع السابق، في حين ساهم تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية وأسعار النفط في دعم تعافٍ محدود للعملة يوم الجمعة.

وتبقى حركة بيتكوين مرتبطة بتطورات الأسواق المالية الأوسع، إذ يمكن لتغير توقعات الفائدة أو تحسن شهية المستثمرين للمخاطرة أن يؤثرا في اتجاه التداول.

ويخلص التحليل الفني إلى أن بقاء بيتكوين بين 81,500 و83,500 دولار قد يواصل إنتاج تحركات متقلبة من دون اتجاه واضح. أما تجاوز حدود هذا النطاق، ولا سيما اختراق مقاومة 84 ألف دولار أو كسر دعم 80,500 دولار، فقد يوفر إشارة أوضح إلى الاتجاه التالي.

لكن هذه المستويات تبقى تقديرات فنية وليست ضمانات لحركة السعر، في سوق تتسم بتقلبات مرتفعة وتتأثر سريعاً بالأخبار الاقتصادية وتغيرات السيولة.

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