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إقتصاد

الذهب يتجه لتسجيل خسارة أسبوعية وسط مخاوف من رفع الفائدة الأميركية

Lebanon 24
16-10-2026 | 16:00
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تتجه أسعار الذهب لتسجيل خسارة أسبوعية، مع تقييم المتعاملين احتمال إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة هذا العام، بعد سلسلة من بيانات التضخم الأميركية التي جاءت أعلى من المتوقع.
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ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 4165.12 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 18:07 بتوقيت غرينتش، لكنه خسر 0.7% منذ بداية الأسبوع. وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.3% إلى 4181.10 دولار للأوقية.

وقال بارت ميليك، رئيس قسم استراتيجية السلع الأولية العالمية لدى تي.دي سيكيوريتيز: "نتحرك في نطاق محدود جداً، ونميل نحو الحد الأدنى من الدعم. والسبب الرئيسي في ذلك هو استمرار وجود قدر كبير من الغموض بشأن ما سيقرره مجلس الاحتياطي".
وعبّر رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي كيفن وارش عن تفاؤله حيال قوة الاقتصاد الأميركي، لكنه لم يقدم أي مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات أمس الخميس أن أسعار المنتجين في الولايات المتحدة سجلت أكبر زيادة لها في أربع سنوات ونصف السنة الشهر الماضي، وجاءت بعد تقرير أسعار المستهلكين الصادر يوم الأربعاء الذي أظهر تسارع التضخم في أيلول.

وقال أوستان غولزبي، رئيس فرع مجلس الاحتياطي في شيكاغو، إن البيانات كانت "محبطة"، بينما قالت بيث هاماك، رئيسة فرع كليفلاند، إن البنك المركزي قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة بوتيرة أكبر إذا حدث تدهور ملحوظ في توقعات الجمهور للتضخم.

90% لرفع الفائدة في كانون الأول
وتشير أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي إلى أن المتعاملين يتوقعون إلى حدٍّ بعيد الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر، واحتمالاً نسبته 90% لرفعها في كانون الأول. ورغم أن الذهب يُعد أداة تحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلص جاذبية هذا المعدن الذي لا يدر عائداً.

وقال حمد حسين، خبير الاقتصاد المعني بالمناخ والسلع الأولية لدى كابيتال إيكونوميكس: "من المرجح أن تنخفض أسعار الذهب تدريجياً خلال ما تبقى من هذا العام، مع استمرار مجلس الاحتياطي في رفع أسعار الفائدة وثبوت أن المخاوف بشأن نهاية طفرة الذكاء الاصطناعي مؤقتة".

وفي أماكن أخرى، جرى تداول الذهب بعلاوة سعرية في الهند هذا الأسبوع للمرة الأولى في أكثر من ثلاثة أشهر، بعد أن عزز تراجع الأسعار مشتريات المجوهرات. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7% إلى 57.05 دولار للأوقية، في حين استقر البلاتين عند 1626.15 دولار، وانخفض البلاديوم 1.1% إلى 1113.61 دولار، وتتجه المعادن الثلاثة لتسجيل خسائر أسبوعية.
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