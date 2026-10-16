الذهب يتجه لتسجيل خسارة أسبوعية وسط مخاوف من رفع الفائدة الأميركية

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تتجه أسعار لتسجيل خسارة أسبوعية، مع تقييم المتعاملين احتمال إقدام (البنك المركزي الأميركي) على مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة هذا العام، بعد سلسلة من بيانات التضخم الأميركية التي جاءت أعلى من المتوقع.ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 4165.12 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 18:07 بتوقيت غرينتش، لكنه خسر 0.7% منذ بداية الأسبوع. وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.3% إلى 4181.10 دولار للأوقية.وقال بارت ميليك، رئيس قسم استراتيجية السلع الأولية العالمية لدى تي.دي سيكيوريتيز: "نتحرك في نطاق محدود جداً، ونميل نحو الحد الأدنى من الدعم. والسبب في ذلك هو استمرار وجود قدر كبير من الغموض بشأن ما سيقرره مجلس الاحتياطي".وعبّر رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي كيفن وارش عن تفاؤله حيال قوة الاقتصاد الأميركي، لكنه لم يقدم أي مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات أمس الخميس أن أسعار المنتجين في سجلت أكبر زيادة لها في أربع سنوات ونصف السنة الشهر الماضي، وجاءت بعد تقرير أسعار المستهلكين الصادر يوم الأربعاء الذي أظهر تسارع التضخم في أيلول.وقال أوستان غولزبي، مجلس الاحتياطي في شيكاغو، إن البيانات كانت "محبطة"، بينما قالت بيث هاماك، رئيسة فرع كليفلاند، إن قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة بوتيرة أكبر إذا حدث تدهور ملحوظ في توقعات الجمهور للتضخم.90% لرفع الفائدة في كانون الأولوتشير أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي إلى أن المتعاملين يتوقعون إلى حدٍّ بعيد الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر، واحتمالاً نسبته 90% لرفعها في كانون الأول. ورغم أن الذهب يُعد أداة تحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلص هذا المعدن الذي لا يدر عائداً.وقال حمد حسين، خبير الاقتصاد المعني بالمناخ والسلع الأولية لدى كابيتال إيكونوميكس: "من المرجح أن تنخفض أسعار الذهب تدريجياً خلال ما تبقى من هذا العام، مع استمرار مجلس الاحتياطي في رفع أسعار الفائدة وثبوت أن المخاوف بشأن نهاية طفرة مؤقتة".وفي أماكن أخرى، جرى تداول الذهب بعلاوة سعرية في هذا الأسبوع للمرة الأولى في أكثر من ثلاثة أشهر، بعد أن عزز تراجع الأسعار مشتريات المجوهرات. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7% إلى 57.05 دولار للأوقية، في حين استقر البلاتين عند 1626.15 دولار، وانخفض البلاديوم 1.1% إلى 1113.61 دولار، وتتجه الثلاثة لتسجيل خسائر أسبوعية.