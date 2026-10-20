ارتفاع أسعار النفط

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ارتفعت أسعار اليوم، وحوم بالقرب من أعلى مستوى له في خمسة أشهر، إذ أخذ المتعاملون في الحسبان علاوة مخاطر جيوسياسية نتيجة هجمات "الحوثيين" على البنية التحتية وتقارير عن هجمات على سفن في ، بحسب " ".وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 55 سنتا، أو 0.50 بالمئة، إلى 110.10 دولار للبرميل بحلول ‌الساعة 0319 بتوقيت جرينتش، بعد أن صعدت إلى 110.70 دولارا للبرميل في الجلسة السابقة، وهو أعلى مستوى منذ 20 أيار.وزادت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأميركي تسليم تشرين الثاني، التي ينقضي أجلها اليوم، 0.24 بالمئة إلى 103.91 دولار. وارتفع عقد كانون الأول الأكثر تداولا 39 سنتا، أو 0.40 بالمئة، إلى 98.93 دولارا.