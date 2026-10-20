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إقتصاد

بدعم من تراجع الدولار .. ارتفاع في سعر الذهب

Lebanon 24
20-10-2026 | 02:14
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ارتفعت أسعار الذهب، الثلاثاء، مدعومة بتراجع الدولار، فيما يترقب المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي الأسبوع المقبل، بحثاً عن مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
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وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 4145.22 دولاراً للأوقية، بحلول الساعة 03:47 بتوقيت غرينتش، كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول بنسبة 0.1% إلى 4164.70 دولاراً.

وقال محلل الأسواق المالية في شركة «كابيتال دوت كوم» كايل رودا إن الأسواق قد تشهد تحركاً كبيراً أياً يكن قرار الاحتياطي الاتحادي، مشيراً إلى أن رد الفعل الأولي قد يدعم الذهب إذا قرر البنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

وجاء ذلك بعدما أسهمت تصريحات حديثة لمسؤولين في الاحتياطي الاتحادي، أشارت إلى عدم وجود حاجة ملحّة لمزيد من التشديد النقدي، في تراجع توقعات رفع الفائدة خلال الاجتماع المقرر يومي 27 و28 تشرين الأول.

وبحسب أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، يتوقع المتعاملون بنسبة 82% تثبيت أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، في حين لا تزال احتمالات رفعها في كانون الأول عند 89%.
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