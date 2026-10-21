التضخم البريطاني يسجل أعلى مستوى في 11 شهراً

ارتفع معدل التضخم في المملكة
المتحدة إلى أعلى مستوى له في 11 شهراً خلال ايلول، مدفوعاً بقفزة في أسعار الوقود والطاقة، ما يعزز التوقعات بإقدام بنك إنكلترا
على أول رفع لأسعار الفائدة منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني
أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 3.5 بالمئة على أساس سنوي خلال ايلول، مقارنة مع 3.1 بالمئة في آب، متجاوزة توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى ارتفاعها إلى 3.4 بالمئة.
الوقود يقود موجة ارتفاع الأسعار
وأوضح مكتب الإحصاءات أن تكاليف البنزين والديزل كانت المحرك الرئيسي
وراء تسارع التضخم، بعدما سجلت أسعار الديزل مستويات قياسية في أواخر سبتمبر بالتزامن مع تجاوز أسعار النفط
حاجز 100 دولار للبرميل.
كما ارتفع تضخم قطاع الخدمات، الذي يُعد مؤشراً على الضغوط السعرية المحلية، إلى 3.7 بالمئة، في حين أظهرت بيانات المنتجين استمرار انتقال الضغوط التضخمية إلى مراحل الإنتاج المختلفة.