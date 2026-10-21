الأسهم الأوروبية تعوّض خسائرها بدعم من أرباح الشركات

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أغلقت الأسهم الأوروبية تعاملات الأربعاء على ارتفاع، معوّضة معظم خسائرها التي تكبّدتها عقب الاضطرابات في مطلع الأسبوع، بدعم من نتائج مالية قوية للشركات.وارتفع مؤشر " " بنسبة 0.92% إلى 644.49 نقطة، مدفوعاً بصعود سهم شركة التوظيف "راندستاد" بنسبة 20%، بعدما تجاوزت نتائجها الفصلية التوقعات.كما قفز سهم "إيسيلور لوكسوتيكا"، المصنّعة لنظارات " "، بنسبة 15.5%، فيما ارتفع مؤشر "كاك 40" الفرنسي بنحو 1%، مسجلاً أول مكاسبه هذا الأسبوع.في المقابل، تراجع قطاع السيارات الأوروبي بنسبة 1.7%، وهبط سهم "كارفور" بنسبة 13.8%، بعد خفض الشركة توقعاتها للأرباح السنوية نتيجة الاضطرابات وأعمال النهب في فرنسا.ورغم التعافي، لا تزال الأسواق الأوروبية تواجه ضغوطاً ناجمة عن التوترات السياسية ومخاوف التضخم، وسط تحذيرات من استمرار تأثير هذه العوامل في أداء الأسهم خلال الفترة المقبلة.