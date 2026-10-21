تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

الأسهم الأوروبية تعوّض خسائرها بدعم من أرباح الشركات

Lebanon 24
21-10-2026 | 23:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
الأسهم الأوروبية تعوّض خسائرها بدعم من أرباح الشركات
الأسهم الأوروبية تعوّض خسائرها بدعم من أرباح الشركات photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أغلقت الأسهم الأوروبية تعاملات الأربعاء على ارتفاع، معوّضة معظم خسائرها التي تكبّدتها عقب الاضطرابات في فرنسا مطلع الأسبوع، بدعم من نتائج مالية قوية للشركات.
Advertisement

وارتفع مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.92% إلى 644.49 نقطة، مدفوعاً بصعود سهم شركة التوظيف الهولندية "راندستاد" بنسبة 20%، بعدما تجاوزت نتائجها الفصلية التوقعات.

كما قفز سهم "إيسيلور لوكسوتيكا"، المصنّعة لنظارات "راي بان"، بنسبة 15.5%، فيما ارتفع مؤشر "كاك 40" الفرنسي بنحو 1%، مسجلاً أول مكاسبه هذا الأسبوع.

في المقابل، تراجع قطاع السيارات الأوروبي بنسبة 1.7%، وهبط سهم "كارفور" بنسبة 13.8%، بعد خفض الشركة توقعاتها للأرباح السنوية نتيجة الاضطرابات وأعمال النهب في فرنسا.

ورغم التعافي، لا تزال الأسواق الأوروبية تواجه ضغوطاً ناجمة عن التوترات السياسية ومخاوف التضخم، وسط تحذيرات من استمرار تأثير هذه العوامل في أداء الأسهم خلال الفترة المقبلة.
مواضيع ذات صلة
بدعم التكنولوجيا وتراجع النفط.. الأسهم الأوروبية ترتفع
lebanon 24
Lebanon24
22/10/2026 12:13:41 Lebanon 24 Lebanon 24
احتجاجات فرنسا تضرب الأسواق الأوروبية.. تراجع الأسهم واليورو
lebanon 24
Lebanon24
22/10/2026 12:13:41 Lebanon 24 Lebanon 24
الذهب يعوض خسائره ويرتفع 0.3% إلى نحو 4330 دولارا للأونصة
lebanon 24
Lebanon24
22/10/2026 12:13:41 Lebanon 24 Lebanon 24
أزمة بودرة "التالك" تلتهم 96% من أرباح "جونسون آند جونسون"
lebanon 24
Lebanon24
22/10/2026 12:13:41 Lebanon 24 Lebanon 24

الهولندية

ستوكس 600

الهولندي

الأوروبي

راي بان

أوروبي

ستوكس

فرنسا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
05:10 | 2026-10-22
Lebanon24
04:16 | 2026-10-22
Lebanon24
03:18 | 2026-10-22
Lebanon24
01:20 | 2026-10-22
Lebanon24
00:51 | 2026-10-22
Lebanon24
00:06 | 2026-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24