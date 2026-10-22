الحرس الثوري: اشتعال 4 سفن واصطدام 3 أخرى بألغام قرب هرمز

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أعلنت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، الخميس، أن أربع سفن تعرضت لضربات متزامنة واشتعلت فيها النيران شمال الخليج، بعد رصدها من قواته الأربعاء.
وأضاف الحرس الثوري أن ثلاث سفن أخرى اصطدمت بألغام غرب مضيق هرمز، مدعياً أن السفن السبع كانت متورطة في عمليات نقل نفط "غير قانونية".
وحذر من أن استمرار ما وصفه بـ"استفزازات الجيش الأميركي" قد يدفع إلى رد أوسع يستهدف قواعد عسكرية أميركية في المنطقة.