الحرس الثوري: اشتعال 4 سفن واصطدام 3 أخرى بألغام قرب هرمز

أعلنت التابعة للحرس الثوري ، الخميس، أن أربع سفن تعرضت لضربات متزامنة واشتعلت فيها النيران ، بعد رصدها من قواته الأربعاء.

وأضاف أن ثلاث سفن أخرى اصطدمت بألغام غرب ، مدعياً أن السفن السبع كانت متورطة في عمليات نقل نفط "غير قانونية".

وحذر من أن استمرار ما وصفه بـ"استفزازات الجيش الأميركي" قد يدفع إلى رد أوسع يستهدف قواعد عسكرية أميركية في المنطقة.