الذهب يتراجع.. والنفط يضغط على الأسعار

تراجعت أسعار بنحو 1% إلى حوالى 4095 دولاراً للأونصة خلال التداولات الآسيوية، الخميس، في ظل تصاعد المخاوف من ارتفاع التضخم عالمياً بفعل التوترات الجيوسياسية في واستمرار قوة أسعار .

وتواصل أسعار النفط الاستفادة من علاوة المخاطر المرتبطة بالتوتر بين والحوثيين المدعومين من في اليمن، وسط مخاوف من اضطراب إمدادات الطاقة. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.6% إلى نحو 98 دولاراً للبرميل، مقترباً من أعلى مستوى له في خمسة أسابيع، والبالغ 101.05 دولار، والذي سجله الثلاثاء.

وكانت قد امرت الموظفين غير الأساسيين وأفراد عائلاتهم بمغادرة السفارات الأميركية في السعودية، وفق ما أوردته وكالة " "، في خطوة تعزز المخاوف من اتساع التوترات وتأثيرها المحتمل على إمدادات الطاقة.

وتؤثر زيادة أسعار النفط في توقعات التضخم، إذ قد تدفع إلى الإبقاء على سياسات نقدية متشددة، وهو ما يضغط على الذهب الذي لا يدرّ عائداً.

وتتجه الأنظار إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأسبوع المقبل، إذ تشير توقعات أداة "CME FedWatch" إلى احتمال كبير للإبقاء على أسعار الفائدة ضمن نطاق 3.75% إلى 4%. وفي المقابل، حذّر مسؤولون في الاحتياطي الفيدرالي من مخاطر ارتفاع التضخم والحاجة المحتملة إلى مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة.

فنياً، يتداول الذهب قرب 4095 دولاراً، دون متوسطه المتحرك الأسي لـ20 يوماً، الذي يبلغ نحو 4172 دولاراً. وتجاوز هذا المستوى قد يخفف الضغوط الهبوطية، فيما لا تزال مؤشرات الزخم تميل إلى السلبية، بما يعكس استمرار الضغوط على الأسعار. (FxStreet)