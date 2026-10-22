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إقتصاد

أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم يخسر نحو 30 مليار دولار.. ما السبب؟

Lebanon 24
22-10-2026 | 09:31
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أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم يخسر نحو 30 مليار دولار.. ما السبب؟
أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم يخسر نحو 30 مليار دولار.. ما السبب؟ photos 0
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سجّل صندوق الثروة السيادي النرويجي، الأكبر في العالم، خسائر استثمارية بلغت نحو 29.7 مليار دولار خلال الربع الثالث من عام 2026، متأثراً بارتفاع أسعار الفائدة وتراجع قيمة استثماراته في السندات.
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وأعلنت إدارة الصندوق، الذي تبلغ قيمة أصوله نحو 2.3 تريليون دولار، أن الخسائر وصلت إلى 278 مليار كرونة نرويجية، فيما بلغ العائد على استثماراته العالمية سالب 0.5% خلال الفترة الممتدة من تموز إلى أيلول.

وجاءت النتائج السلبية بصورة أساسية نتيجة تراجع أداء الاستثمارات ذات الدخل الثابت، التي تشكّل نحو 25.8% من محفظة الصندوق، بعدما أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى انخفاض أسعار السندات.

وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للصندوق، تروند غراندي، أن العائد الإجمالي اقترب من مستوى التعادل، لكنه انتهى بخسارة طفيفة بفعل ضعف أداء السندات.

وفي المقابل، أبدت إدارة الصندوق حذراً تجاه أسواق الأسهم وبعض شركات التكنولوجيا الكبرى، في ظل التقلبات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والمخاوف بشأن تقييمات الشركات.

ويستثمر الصندوق عائدات النفط والغاز النرويجيين في الأسواق العالمية، ويمتلك حصصاً في نحو 7100 شركة، تعادل في المتوسط 1.5% من أسهم الشركات المدرجة عالمياً، إلى جانب استثمارات في السندات والعقارات ومشاريع الطاقة المتجددة.

وتعكس هذه الخسائر تأثير تحركات أسعار الفائدة على المحافظ الاستثمارية الكبرى، رغم تنوع أصولها وانتشارها في مختلف الأسواق العالمية.
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