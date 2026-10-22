للمرة الأولى منذ تموز... الذهب يهبط وهذا ما بلغه سعر الأونصة

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تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب في بورصة "كومكس" خلال تعاملات الخميس 22 تشرين الأول، إلى ما دون 4050 دولاراً للأونصة، للمرة الأولى منذ 29 تموز 2026، وفقاً لبيانات التداول.
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وانخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 2026 بنسبة 2.42%، لتصل إلى 4049.5 دولاراً للأونصة عند الساعة 19:50 بتوقيت موسكو، قبل أن تقلّص خسائرها إلى 2.36%، مسجلةً 4052 دولاراً للأونصة بعد خمس دقائق.
ويأتي هذا التراجع وسط ضغوط تواجه المعدن الأصفر في الأسواق العالمية، في ظل ارتفاع أسعار النفط وما يثيره من مخاوف بشأن استمرار التضخم. وبحسب تقرير لوكالة "رويترز"، قد تدفع هذه المخاوف البنوك المركزية إلى الإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول، أو اللجوء مجدداً إلى تشديد السياسات النقدية.