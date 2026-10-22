الدولار يسجّل مستوى قياسيًا جديدًا أمام الجنيه المصري.. وهذا ما بلغه

سجل الدولار الأميركي مستوى تاريخيا جديدا أمام الجنيه المصري، مرتفعا في عدد من البنوك خلال تعاملات الخميس، وسط ضغوط على العملة المحلية وخروج جزئي للمستثمرين الأجانب من أذون الخزانة.



وقفز سعر الدولار مقابل الجنيه مسجلا في 55.25 جنيه للشراء و55.35 جنيه للبيع، بزيادة 92 قرشا، فيما بلغ في 55.23 جنيه للشراء و55.33 جنيه للبيع، بزيادة 90 قرشا للشراء والبيع.



Advertisement

وكان الدولار قد سجل مستوى قياسيا سابقا عند 54.75 جنيه في أبريل الماضي، على خلفية الحرب ، قبل أن يتجاوز هذا المستوى مجددا خلال تعاملات اليوم.ويرى مصرفيون أن هذا الارتفاع يأتي في ظل ضغوط ناجمة عن خروج جزئي للمستثمرين الأجانب من أذون الخزانة المحلية.وفقد الجنيه المصري 6.4% من قيمته منذ بداية أكتوبر الجاري، في ظل استمرار الضغوط على سوق الصرف.