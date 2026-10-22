الدولار يسجّل مستوى قياسيًا جديدًا أمام الجنيه المصري.. وهذا ما بلغه

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سجل الدولار الأميركي مستوى تاريخيا جديدا أمام الجنيه المصري، مرتفعا في عدد من البنوك خلال تعاملات الخميس، وسط ضغوط على العملة المحلية وخروج جزئي للمستثمرين الأجانب من أذون الخزانة.
وقفز سعر الدولار مقابل الجنيه مسجلا في البنك الأهلي المصري 55.25 جنيه للشراء و55.35 جنيه للبيع، بزيادة 92 قرشا، فيما بلغ في بنك مصر 55.23 جنيه للشراء و55.33 جنيه للبيع، بزيادة 90 قرشا للشراء والبيع.