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إقتصاد

الدولار يسجّل مستوى قياسيًا جديدًا أمام الجنيه المصري.. وهذا ما بلغه

Lebanon 24
22-10-2026 | 14:40
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الدولار يسجّل مستوى قياسيًا جديدًا أمام الجنيه المصري.. وهذا ما بلغه
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سجل الدولار الأميركي مستوى تاريخيا جديدا أمام الجنيه المصري، مرتفعا في عدد من البنوك خلال تعاملات الخميس، وسط ضغوط على العملة المحلية وخروج جزئي للمستثمرين الأجانب من أذون الخزانة.

وقفز سعر الدولار مقابل الجنيه مسجلا في البنك الأهلي المصري 55.25 جنيه للشراء و55.35 جنيه للبيع، بزيادة 92 قرشا، فيما بلغ في بنك مصر 55.23 جنيه للشراء و55.33 جنيه للبيع، بزيادة 90 قرشا للشراء والبيع.

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وكان الدولار قد سجل مستوى قياسيا سابقا عند 54.75 جنيه في أبريل الماضي، على خلفية الحرب الإيرانية الأمريكية، قبل أن يتجاوز هذا المستوى مجددا خلال تعاملات اليوم.

ويرى مصرفيون أن هذا الارتفاع يأتي في ظل ضغوط ناجمة عن خروج جزئي للمستثمرين الأجانب من أذون الخزانة المحلية.

وفقد الجنيه المصري 6.4% من قيمته منذ بداية أكتوبر الجاري، في ظل استمرار الضغوط على سوق الصرف.

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البنك الأهلي المصري

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البنك الأهلي

بنك الأهلي

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