تركيا تخفّض سعر الفائدة للمرة الأولى منذ 9 أشهر

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خفض البنك المركزي التركي، الخميس، سعر الفائدة الرئيسي من 37% إلى 36%، في أول خطوة من هذا النوع منذ تسعة أشهر، مستندًا إلى مؤشرات تظهر تباطؤ معدلات التضخم في البلاد.
وأوضح البنك، في بيان عقب اجتماع السياسة النقدية، أن أحدث بيانات التضخم والمؤشرات الاستباقية تؤكد استمرار الاتجاه النزولي، رغم التقلبات الشهرية. كما أشار إلى أن البيانات الاقتصادية تعكس استمرار ضعف الطلب المحلي، في ظل محدودية تأثير صدمات العرض على الأسعار المحلية.
ويأتي القرار بعد تثبيت سعر الفائدة عند 37% منذ كانون الثاني الماضي، حين خفّضه البنك من 38% إلى 37%.