للمرة الأولى منذ أيار.. سعر برنت يتجاوز 113 دولارًا للبرميل

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ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم، متجاوزة العقود الآجلة لخام برنت مستوى 113 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ 5 أيار، وفق بيانات التداول.
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وبحلول الساعة 21:00 بتوقيت موسكو، صعدت عقود برنت تسليم كانون الأول بنسبة 3.93% إلى 113.10 دولارًا للبرميل، فيما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم الشهر نفسه بنسبة 2.42%، لتبلغ 99.50 دولارًا.
ويأتي هذا الارتفاع وسط ترقب المستثمرين للتطورات الجيوسياسية وانعكاساتها على إمدادات النفط والطلب العالمي، في ظل استمرار تأثر الأسواق بالتغيرات في مستويات العرض والاستهلاك.