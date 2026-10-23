بسبب أعمال الشغب بفرنسا... مليارا يورو تتبخّر من القيمة السوقية لـكارفور



Advertisement

وخسر سعر السهم 17% من قيمته خلال خمسة أيام، ليمحو أكثر من ملياري (2.2 مليار دولار) من القيمة السوقية للشركة.



وتفاقمت الخسائر، حين سجّل سهم "كارفور" أكبر هبوط يومي له في تاريخه، بعدما قالت الشركة إن الاضطرابات الاجتماعية في فرنسا تزعزع ثقة المستهلكين وتدفع المتسوقين إلى الابتعاد عن متاجرها. وبذلك، يتجه السهم نحو أكبر خسارة أسبوعية منذ تشرين الأول 2008، حين كانت الأزمة المالية العالمية في ذروتها.



شغب فرنسا يضغط على أرباح "كارفور"

كانت "كارفور" تجزئة تفصح عن التأثير المالي جرّاء أعمال الشغب، ويُرجح أن تكون من بين الشركات الأكثر تضرراً؛ نظراً إلى انتشار متاجرها في مراكز المدن والضواحي في ومدن فرنسية أخرى. في المقابل، قالت شركات فرنسية أعلنت نتائجها هذا الأسبوع إنه لا يزال من المبكر تحديد حجم التأثير.



سهم "كارفور" يهبط 15% بعد خفض توقعات الأرباح بفعل أعمال الشغب بفرنسا

قال الرئيس التنفيذي ألكسندر بومبار للمحللين إن نحو 50 متجراً لـ"كارفور" تضرّر في اليوم الأول من أعمال النهب. وتتوقع الشركة أن يصل أقصى تأثير محتمل لهذه الاضطرابات على أرباحها إلى نحو 200 مليون يورو.



وقالت فيروشكا شيتي، المحللة لدى "مورنينغ ستار" (Morningstar)، عبر البريد الإلكتروني: "نرى أن خفض التوقعات حذر، لكنه مناسب".



بنوك ومؤسسات تخفض توصياتها لسهم "كارفور" تتّجه أسهم "كارفور" نحو تسجيل أسوأ أداء أسبوعي لها منذ الأزمة المالية العالمية، بعدما حذّرت شركة تشغيل متاجر السوبرماركت من أن الاحتجاجات العنيفة وأعمال النهب في أنحاء ستضغط بشدة على توقعاتها للعام بأكمله.وخسر سعر السهم 17% من قيمته خلال خمسة أيام، ليمحو أكثر من ملياري (2.2 مليار دولار) من القيمة السوقية للشركة.وتفاقمت الخسائر، حين سجّل سهم "كارفور" أكبر هبوط يومي له في تاريخه، بعدما قالت الشركة إن الاضطرابات الاجتماعية في فرنسا تزعزع ثقة المستهلكين وتدفع المتسوقين إلى الابتعاد عن متاجرها. وبذلك، يتجه السهم نحو أكبر خسارة أسبوعية منذ تشرين الأول 2008، حين كانت الأزمة المالية العالمية في ذروتها.شغب فرنسا يضغط على أرباح "كارفور"كانت "كارفور" تجزئة تفصح عن التأثير المالي جرّاء أعمال الشغب، ويُرجح أن تكون من بين الشركات الأكثر تضرراً؛ نظراً إلى انتشار متاجرها في مراكز المدن والضواحي في ومدن فرنسية أخرى. في المقابل، قالت شركات فرنسية أعلنت نتائجها هذا الأسبوع إنه لا يزال من المبكر تحديد حجم التأثير.سهم "كارفور" يهبط 15% بعد خفض توقعات الأرباح بفعل أعمال الشغب بفرنساقال الرئيس التنفيذي ألكسندر بومبار للمحللين إن نحو 50 متجراً لـ"كارفور" تضرّر في اليوم الأول من أعمال النهب. وتتوقع الشركة أن يصل أقصى تأثير محتمل لهذه الاضطرابات على أرباحها إلى نحو 200 مليون يورو.وقالت فيروشكا شيتي، المحللة لدى "مورنينغ ستار" (Morningstar)، عبر البريد الإلكتروني: "نرى أن خفض التوقعات حذر، لكنه مناسب".بنوك ومؤسسات تخفض توصياتها لسهم "كارفور"

لكن محللين آخرين رسموا صورة أكثر قتامةً. وقال ديغار، المحلل لدى "كيبلر شوفرو" (Kepler Cheuvreux)، إن المجموعة "تبدو وكأنها تدخل وادي ظل الموت"، بالتزامن مع خفض توصيته للسهم من "شراء" إلى "احتفاظ".



وكتب في مذكرة بحثية: "للأسف، من يرغب في الاستثمار في فرنسا في ظل هذه الظروف؟".



ولم يكن ديغار وحده في نظرته السلبية إلى السهم، إذ خفّضت كل من " ستانلي" و"سي آي سي ماركت سوليوشنز" و"يو بي إس غروب" توصياتها أيضاً. وبذلك، بات سهم "كارفور" يحظى بخمس توصيات بالشراء و11 بالاحتفاظ وتوصيتين بالبيع، وفق بيانات جمعتها " ". كما خفّض المحللون توقعاتهم لأرباح الشركة.



بدّد تحذير "كارفور" بريق عام كان حتى ذلك الحين قوياً للسهم. فحتى نهاية الأسبوع الماضي، كان السهم قد صعد 17% منذ بداية 2026، متجهاً نحو تسجيل أفضل أداء سنوي له منذ 2013.