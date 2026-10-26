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إقتصاد

تراجع في أسعار الذهب

Lebanon 24
26-10-2026 | 01:33
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حومت أسعار الذهب قرب أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر في الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرون اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) المقرر عقده ‌هذا الأسبوع، بحثا عن مؤشرات حول توقعات صانعي السياسة بشأن أسعار الفائدة الأميركية، بحسب "رويترز".
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وبحلول الساعة 0037 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 3987.45 دولارا للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ منتصف تموز في الجلسة السابقة. وسجل ⁠الذهب انخفاضا أسبوعيا بنسبة أربعة بالمئة يوم الجمعة، وهو أكبر انخفاض أسبوعي له منذ حزيران.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.2 بالمئة إلى 4000.80 دولارا للأوقية.
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مجلس الاحتياطي الاتحادي

البنك المركزي

رويترز

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