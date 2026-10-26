تراجع في أسعار الذهب

Advertisement

حومت أسعار قرب أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر في الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرون اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) المقرر عقده ‌هذا الأسبوع، بحثا عن مؤشرات حول توقعات صانعي السياسة بشأن أسعار الفائدة الأميركية، بحسب " ".وبحلول الساعة 0037 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 3987.45 دولارا للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ منتصف في الجلسة السابقة. وسجل ⁠الذهب انخفاضا أسبوعيا بنسبة أربعة بالمئة يوم الجمعة، وهو أكبر انخفاض أسبوعي له منذ حزيران.وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.2 بالمئة إلى 4000.80 دولارا للأوقية.