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إقتصاد

ماسك يعلن إغلاق تمويل بـ40 مليار دولار لشراء الرقائق

Lebanon 24
26-10-2026 | 01:47
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أعلن الملياردير الأميركي إيلون ماسك أن شركة "سبيس إكس" أغلقت صفقة ديون بقيمة 40 مليار دولار لتمويل شراء رقائق الحوسبة المتقدمة اللازمة لدعم طموحاتها في مجال الذكاء الاصطناعي، إلا أن مصادر أكدت لوكالة بلومبرغ نيوز أن المباحثات المتعلقة بتسعير الصفقة لا تزال جارية ولم تُحسم بشكل نهائي.
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وكتب ماسك في منشور على منصة "إكس" أن "سبيس إكس أغلقت تمويلاً بالديون بقيمة 40 مليار دولار لشراء وحدات معالجة الرسوميات"، في إشارة إلى الرقائق المتطورة التي تنتجها شركة إنفيديا وتُستخدم لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي الضخمة.

ولم يكتفِ إيلون ماسك بالإعلان عن الصفقة، بل وجه تحذيراً حاداً إلى قطاع ما يُعرف بـ"شركات السحابة الجديدة" أو Neoclouds، وهي الشركات التي تبيع قدرات الحوسبة المتقدمة لشركات التكنولوجيا.

وقال إن أسواق الدين أصبحت شبه مغلقة أمام الشركات التي تعتمد فقط على إيرادات مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، متوقعاً أن يشهد القطاع موجة واسعة من الإخفاقات والاندماجات.

وأضاف: "أكثر من 200 شركة سحابة جديدة ستواجه مصيراً صعباً للغاية. بعض هذه الشركات سينجو، لكن العدد لن يكون كبيراً".
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