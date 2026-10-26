تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

التضخم يضغط على الذهب.. ما الذي يحدّ من مكاسبه؟

Lebanon 24
26-10-2026 | 16:28
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
التضخم يضغط على الذهب.. ما الذي يحدّ من مكاسبه؟
التضخم يضغط على الذهب.. ما الذي يحدّ من مكاسبه؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تواجه أسعار الذهب ضغوطاً متزايدة رغم استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، إذ أدت المخاوف من ارتفاع أسعار الطاقة وتجدد التضخم إلى تعزيز توقعات بقاء أسعار الفائدة مرتفعة، ما حدّ من قدرة المعدن الأصفر على الاستفادة من الطلب على الملاذات الآمنة.
Advertisement

وأوضح ماكس باكر، رئيس شركة "أمريكان هارتفورد غولد"، في تحليل نشره موقع "إنفستنج.كوم"، أن الصراعات العسكرية تدفع المستثمرين عادة إلى شراء الذهب للتحوط من المخاطر، لكنها قد تؤدي في الوقت نفسه إلى ارتفاع تكاليف الطاقة واضطراب سلاسل الإمداد، ما يزيد الضغوط التضخمية ويدفع البنوك المركزية إلى التشدد في سياساتها النقدية.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة يعزز جاذبية الدولار والسندات، ويضغط على الذهب الذي لا يدر عوائد، فيما تبقى قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وبيانات التضخم من أبرز العوامل المؤثرة في تحركات الأسعار على المدى القصير.

في المقابل، تواصل البنوك المركزية تعزيز احتياطياتها من الذهب، إذ بلغت مشترياتها نحو ضعفي متوسطها التاريخي المسجل قبل عام 2022، في إطار مساعي تنويع الاحتياطيات وتقليص الاعتماد على الدولار.

وتبرز الصين بين أبرز المشترين، بعدما واصل بنك الشعب الصيني زيادة حيازاته من الذهب للشهر الثالث والعشرين على التوالي، فيما بلغ صافي واردات البلاد من المعدن نحو 316 طناً خلال الربع الأول.

وتعكس هذه التطورات حالة من التباين في سوق الذهب، بين ضغوط التضخم والفائدة التي تحدّ من مكاسبه على المدى القصير، واستمرار الطلب الاستراتيجي من البنوك المركزية والمستثمرين الباحثين عن حماية أصولهم من المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية.
مواضيع ذات صلة
الذهب يعزز مكاسبه ويصعد 1% في المعاملات الفورية إلى نحو 4425 دولارا للأونصة
lebanon 24
Lebanon24
27/10/2026 01:31:25 Lebanon 24 Lebanon 24
العملة المحلية أم اليورو أم الذهب؟ كيف تحمي مدخراتك من التضخم؟
lebanon 24
Lebanon24
27/10/2026 01:31:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الذهب يتراجع بفعل مخاوف من التضخم المرتبط بأسعار النفط
lebanon 24
Lebanon24
27/10/2026 01:31:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الذهب يتراجع.. والنفط يضغط على الأسعار
lebanon 24
Lebanon24
27/10/2026 01:31:25 Lebanon 24 Lebanon 24

الشرق الأوسط

الفيدرالي

القصير

جاذبية

الملا

فيدرا

مشتري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
17:33 | 2026-10-26
Lebanon24
17:00 | 2026-10-26
Lebanon24
14:46 | 2026-10-26
Lebanon24
14:33 | 2026-10-26
Lebanon24
14:03 | 2026-10-26
Lebanon24
11:00 | 2026-10-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24