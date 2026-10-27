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إقتصاد

في أقوى أداء ربع سنوي في تاريخها.. "CFI" تسجّل حجم تداول بقيمة 3.45 تريليون دولار أميركي

Lebanon 24
27-10-2026 | 06:30
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في أقوى أداء ربع سنوي في تاريخها.. CFI تسجّل حجم تداول بقيمة 3.45 تريليون دولار أميركي
في أقوى أداء ربع سنوي في تاريخها.. CFI تسجّل حجم تداول بقيمة 3.45 تريليون دولار أميركي photos 0
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 سجّلت مجموعة CFI المالية، الرائدة في خدمات التداول عبر الإنترنت، حجم تداول بالقيمة الاسمية بلغ 3.45 تريليون دولار أميركي في الربع الثالث من عام 2026، وهو الأعلى في تاريخها. وتجاوز حجم التداول ضعف مستواه في الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو بلغ نحو 123%، كما ارتفع بنسبة 14% مقارنةً بالربع السابق.
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ويمثّل ذلك الربع الحادي عشر على التوالي الذي تعلن فيه CFI أحجام تداول قياسية. كما بلغ حجم التداول ربع السنوي نحو ثلاثة أضعاف مستواه في مطلع عام 2025، ما يعكس توسّع المجموعة المتواصل وتزايد حجم أعمالها في الأسواق التي تعمل فيها.

وقد بلغ حجم التداول خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 نحو 8.8 تريليون دولار أميركي، أي ضعف مستواه في الفترة نفسها من العام الماضي. وتمثّل هذه الأرقام إجمالي نشاط التداول لدى شركات المجموعة المرخّصة. وقبل نهاية العام بثلاثة أشهر، تخطّت CFI إجمالي حجم التداول المسجّل طوال عام 2025، والبالغ 6.4 تريليون دولار أمريكي، بأكثر من الثلث، بما يؤكّد نموها المتواصل بوتيرة قوية وثابتة.

نشاط العملاء في الربع الثالث
بالتوازي مع نمو حجم التداول، شهد نشاط العملاء زيادة كبيرة في التداولات وعمليات الإيداع مقارنةً بالعام الماضي:

بلغ عدد الصفقات المنفّذة في الربع الثالث 90 مليون صفقة، وهو ضعف العدد المسجّل في الربع الثالث من عام 2025
تجاوز عدد الصفقات المنفّذة منذ بداية العام 250 مليون صفقة.
ارتفع عدد عمليات الإيداع بنسبة 60% على أساس سنوي خلال الربع الثالث، وبنسبة 43% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.

وتُظهر هذه الأرقام مجتمعةً زيادة في نشاط التداول وتفاعل العملاء على منصّات CFI، ما يؤكّد أهمية مواصلة المجموعة الاستثمار في تطوير خدمات التداول والارتقاء بتجربة العملاء.


وقال زياد ملحم، الرئيس التنفيذي لمجموعة CFI المالية: "يمثّل تجاوز إجمالي حجم تداولاتنا لعام 2025 في تسعة أشهر فقط محطة مهمّة في مسيرة CFI، ويعكس اتّساع أعمال الشركة وما تشهده من نموّ قوي. وهي نتيجة تؤكّد قوّة أدائنا وتجسّد جهود فرقنا والتزامها في مختلف شركات المجموعة. نرى أمامنا فرصًا كبيرة لتوسيع نطاق أعمالنا وترسيخ حضورنا في الأسواق التي نعمل فيها. ونسعى، من خلال تطوير قدراتنا، والارتقاء بتجربة العملاء، وإتاحة فرص جديدة لهم، إلى الاستفادة من حجم الأعمال الذي حقّقناه وتحويله إلى قوّة تنافسية مستدامة".

إنجازات تتجاوز نتائج التداول
إلى جانب أرقام التداول القياسية، واصلت CFI تعزيز قيادتها وتوسيع نطاق خدماتها. وشهدت هذه الفترة تعيين فيديريكو شيرولي رئيسًا لمجلس إدارتها، وفرانسوا دو بليسيس رئيسًا تنفيذيًا لشركة CFI في جنوب أفريقيا.

كما أطلقت CFI أداة تداول الذهب على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع (XAUUSD-24H)، لتُضاف إلى منتجاتها المتاحة للتداول خارج ساعات التداول المعتادة.

وحصدت المجموعة أيضًا جائزة "الوسيط الرائد في الإمارات" خلال معرض الفوركس دبي 2026، وجائزة "أفضل تنفيذ للصفقات لعام 2026" في معرض PROFX إكسبو أفريقيا 2026.


أولويات المرحلة المقبلة
تدخل CFI الربع الأخير من عام 2026 من موقع قوي، وتواصل التركيز على تطوير تقنياتها وبنيتها التحتية، وتوسيع نطاق خدماتها، وترسيخ حضورها في الأسواق الرئيسية. وتبقى أولوياتها تحقيق نمو طويل الأمد وتقديم قيمة أكبر لعملائها عبر شبكتها العالمية.
 
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