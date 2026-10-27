13 طناً تغادر صناديق الذهب... والصين تقتنص تراجع الأسعار

Advertisement

وبحسب تقرير نشره موقع "BullionVault"، سجّل الذهب نحو 3,997 دولاراً للأونصة في مزاد عند الساعة 10:30 صباحاً، قبل أن يرتفع إلى نحو 4,030 دولاراً، متجاوزاً أعلى مستوى سجله خلال انتعاشه يوم الاثنين.في المقابل، هبطت الفضة إلى 52.68 دولاراً للأونصة خلال التداولات الآسيوية، وهو أدنى مستوى لها منذ 11 شهراً، قبل أن تتعافى بنحو 1.30 دولار.على عكس اتجاه الأسعار، يتزايد الطلب المحلي على الذهب في الصين، أكبر سوق استهلاكية للمعدن النفيس، مع اعتبار التراجع فرصة للشراء والاستثمار على المدى .ونقل التقرير عن محلل في شركة "Jinrui Futures"، تسيجي وو، قوله إن الطلب الصيني على الذهب يتجه بصورة متزايدة عكس حركة الأسعار، إذ يقوى كلما تراجعت الأسعار وأصبحت نقاط الدخول أكثر للمستثمرين على المدى الطويل.وأشار التقرير إلى أن عطلة الأسبوع الذهبي في الصين شهدت طلباً قوياً على الذهب الاستثماري، ولا سيما السبائك، بدلاً من المجوهرات. كما تجاوز الطلب على خطط الادخار التراكمي بالذهب، التي تقدمها المصارف التجارية بصورة أساسية، الزيادة الكبيرة المسجلة في عام 2025، وفق مصادر في القطاع.في المقابل، أنهت صناديق الذهب المتداولة المدعومة بالمعدن النفيس الأسبوع الماضي على أول موجة تصفية أسبوعية منذ شهر، بعدما طغت عمليات البيع الكبيرة في الصناديق المدرجة في أميركا الشمالية على الطلب الإيجابي في ، ولا سيما .وأظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي أن صناديق الذهب العالمية خفّضت حيازاتها بنحو 13 طناً خلال الأسبوع، في أكبر نزوح أسبوعي منذ أواخر حزيران، حين لامست أسعار الذهب أدنى مستوى لها في ثمانية أشهر عند 3,945 دولاراً للأونصة.كما واصلت الصناديق الأميركية الكبرى "GLD" و"IAU" تقلّص حيازاتها يوم الاثنين، لتسجل مستويات هي الأدنى منذ عشرة أسابيع للأولى وستة أسابيع للثانية.وفي الأسواق ، تراجع مؤشر "CSI300" مجدداً باتجاه أدنى مستوى له في 14 شهراً، بينما ارتفع مؤشر "ناسداك 100" الأميركي للتكنولوجيا، لكنه بقي منخفضاً بنسبة 3.3% منذ نهاية أيلول، مع تراجع سهم "إنفيديا" بنسبة 5.6% خلال الشهر حتى الثلاثاء.وسجلت عوائد السندات الأميركية المحمية من التضخم تراجعاً، بعدما انخفض العائد الحقيقي لسندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات إلى 2.64%، وهو أدنى مستوى له منذ شهر.