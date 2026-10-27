تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

البساط إلى العراق الشهر المقبل لبحث تسهيل دخول المنتجات اللبنانية

Lebanon 24
27-10-2026 | 13:12
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
البساط إلى العراق الشهر المقبل لبحث تسهيل دخول المنتجات اللبنانية
البساط إلى العراق الشهر المقبل لبحث تسهيل دخول المنتجات اللبنانية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
عقد وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط اجتماعاً مع ممثلي القطاع الخاص والإدارات المعنية، خُصّص لبحث التحديات التي تواجه الصادرات اللبنانية، والتحضير لزيارته إلى العراق يومي 8 و9 تشرين الثاني المقبل، على رأس وفد يضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص.
Advertisement

وأكد البساط أن الزيارة تهدف إلى معالجة العقبات الجمركية وغير الجمركية التي تعترض دخول المنتجات اللبنانية إلى السوق العراقية، وتحويل الفرص التجارية المتاحة إلى صادرات فعلية، بما يدعم الصناعيين والمزارعين والمصدّرين اللبنانيين.

ومن المقرر أن يبحث الوفد مع المسؤولين العراقيين إعادة تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين عام 2002، وتنظيم التعامل مع السلع الحساسة، إلى جانب تحديث اتفاقية الاعتراف المتبادل وتسهيل اعتماد نتائج الفحوصات الصناعية والغذائية الصادرة عن المختبرات اللبنانية.

وفي موازاة ذلك، تتواصل المحادثات مع الجانب السوري لمعالجة العقبات التي تواجه عبور البضائع اللبنانية براً إلى الأسواق العربية، في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تسهيل حركة التصدير وتعزيز التبادل التجاري.
مواضيع ذات صلة
إعلام إسرائيلي: اتصالات إسرائيلية مع الحكومة اللبنانية لبحث إمكانية دخول الجيش اللبناني إلى علي الطاهر ومحيطها
lebanon 24
Lebanon24
28/10/2026 03:17:11 Lebanon 24 Lebanon 24
وفد من صندوق النقد في لبنان الشهر المقبل: اتفاق قبل نهاية السنة؟
lebanon 24
Lebanon24
28/10/2026 03:17:11 Lebanon 24 Lebanon 24
بري خلال جلسة مساءلة الحكومة: سيكون هناك جلسة لاستجواب الحكومة الشهر المقبل
lebanon 24
Lebanon24
28/10/2026 03:17:11 Lebanon 24 Lebanon 24
معهد البحوث الصناعية يصدر بيان أعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة
lebanon 24
Lebanon24
28/10/2026 03:17:11 Lebanon 24 Lebanon 24

الأسواق العربية

وزير الاقتصاد

العراقيين

اللبنانية

العراقية

العراقي

الرامي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
17:00 | 2026-10-27
Lebanon24
16:30 | 2026-10-27
Lebanon24
15:03 | 2026-10-27
Lebanon24
15:00 | 2026-10-27
Lebanon24
14:45 | 2026-10-27
Lebanon24
11:59 | 2026-10-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24