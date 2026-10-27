البساط إلى العراق الشهر المقبل لبحث تسهيل دخول المنتجات اللبنانية

Advertisement

عقد والتجارة عامر البساط اجتماعاً مع ممثلي القطاع الخاص والإدارات المعنية، خُصّص لبحث التحديات التي تواجه الصادرات ، والتحضير لزيارته إلى يومي 8 و9 تشرين الثاني المقبل، على رأس وفد يضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص.وأكد البساط أن الزيارة تهدف إلى معالجة العقبات الجمركية وغير الجمركية التي تعترض دخول المنتجات اللبنانية إلى السوق ، وتحويل الفرص التجارية المتاحة إلى صادرات فعلية، بما يدعم الصناعيين والمزارعين والمصدّرين اللبنانيين.ومن المقرر أن يبحث الوفد مع المسؤولين إعادة تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين عام 2002، وتنظيم التعامل مع السلع الحساسة، إلى جانب تحديث اتفاقية الاعتراف المتبادل وتسهيل اعتماد نتائج الفحوصات الصناعية والغذائية الصادرة عن المختبرات اللبنانية.وفي موازاة ذلك، تتواصل المحادثات مع الجانب السوري لمعالجة العقبات التي تواجه عبور البضائع اللبنانية براً إلى ، في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تسهيل حركة التصدير وتعزيز التبادل التجاري.