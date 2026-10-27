في 5 أسابيع... صادرات النفط الروسي تتراجع إلى أدنى مستوى

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تراجعت صادرات من الخام المنقول بحراً خلال الأسابيع الأربعة المنتهية في 25 تشرين الأول، إلى أدنى مستوى لها في خمسة أسابيع، رغم الانتعاش القوي للشحنات من ميناء بريمورسك على بحر البلطيق، وفق بيانات جمعتها وكالة "بلومبرغ".وبلغ متوسط التدفقات النفطية الروسية إلى الأسواق الخارجية نحو 3.55 مليون برميل يوميا، بانخفاض قدره 30 ألف برميل يوميا مقارنة بالفترة المنتهية في 18 تشرين الأول.في المقابل، ارتفعت الشحنات الأسبوعية بشكل ملحوظ، إذ غادرت 12 ناقلة نفط ميناء بريمورسك الأسبوع الماضي، مقابل أربع ناقلات فقط في الأسبوع السابق، الذي شهد انقطاعاً في حركة السفن استمر ثلاثة أيام.تراجع أسعار النفط مع انتعاش آمال التهدئة فيوعلى أساس أسبوعي، ارتفع متوسط الشحنات الروسية بنحو 730 ألف برميل يومياً، ليصل إلى 3.85 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى في شهر، مع تحميل 37 ناقلة نحو 26.93 مليون برميل من الخام.وأشارت "بلومبرغ" إلى أن توقف الهجمات على مصافي النفط الروسية خلال الأسبوع المنتهي في 25 تشرين الأول قد يسمح لموسكو بزيادة عمليات التكرير، ما قد يقلص كميات الخام المتاحة للتصدير مع عودة المصافي المتضررة إلى العمل.كما تواجه الصادرات الروسية ضغوطا محتملة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن وتوجه مشترين في الهند نحو بدائل أرخص من .وبلغت القيمة الإجمالية للشحنات النفطية الروسية نحو 2.61 مليار دولار أسبوعيا في المتوسط خلال الأسابيع الأربعة، فيما ارتفعت القيمة الأسبوعية إلى 2.76 مليار دولار، وهو مستوى قياسي منذ بدء الحرب على .