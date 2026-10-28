أسعار الغاز في أوروبا تقفز إلى أعلى مستوى خلال 4 سنوات

ارتفعت أسعار الطبيعي في إلى أعلى مستوى لها في 4 سنوات خلال تعاملات اليوم الأربعاء، لتتجاوز 107.6 دولار "97 " لكل ميغاواط/ساعة، وسط تزايد المخاوف بشأن إمدادات الغاز في القارة خلال فصل الشتاء المقبل، والصراع الدائر في .وقد أدى الصراع إلى تعطيل إمدادات الغاز الطبيعي المسال من ، الذي يمثل نحو خُمس الإمدادات العالمية، مما يعقد جهود أوروبا لإعادة بناء مخزوناتها.وتبلغ نسبة امتلاء خزانات الغاز في المنطقة حوالي 75%، وهي أدنى نسبة لهذا الموسم منذ بدء تسجيل البيانات عام 2009، وفي الوقت نفسه، من المتوقع انخفاض درجات الحرارة في أنحاء القارة، مما قد يؤدي إلى زيادة الطلب على التدفئة في الأيام المقبلة.

كما ساهمت الانقطاعات غير المخطط لها في في زيادة المخاوف بشأن الإمدادات على المدى القريب.وسجلت أسعار الغاز في أوروبا خلال الفترة الأخيرة مستويات قياسية عدة مرات، ومنذ بدء الشهر الحالي ارتفعت الأسعار بنحو الثلث، كما ارتفعت بأكثر من ثلاثة أمثالها منذ بداية العام الحالي.وكانت المرة السابقة التي ارتفعت فيها أسعار الغاز بشدة في بداية الحرب الروسية التي بدأت في أواخر فبراير 2022، عندما ارتفعت الأسعار إلى أكثر من 336 دولاراً "300 يورو" لكل ميغاواط/ساعة.يذكر أن إمدادات الغاز الطبيعي تتم عادة وفقاً لعقود طويلة الأجل، وهو ما يعني أن ارتفاع الأسعار في يحتاج إلى بعض الوقت ليصل إلى المستهلكين.