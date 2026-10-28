بكلفة 5.5 مليار دولار.. المغرب يستعد لتشغيل ميناء الناظور

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أعلن أن أول محطة للحاويات في ميناء الناظور غرب المتوسط ستدخل الخدمة خلال الأيام المقبلة، ضمن مشروع استراتيجي بلغت استثماراته العامة والخاصة نحو 5.5 مليار دولار، بهدف تعزيز موقع في التجارة البحرية والخدمات اللوجستية.وجاء الإعلان عقب اجتماع ترأسه الملك ، الأربعاء، لمتابعة تقدم المشروع، الذي يضم منشآت مينائية وصناعية وطاقية.وأوضح أن الطاقة الاستيعابية للمحطة الأولى ستصل إلى 3.5 ملايين حاوية سنوياً عند اكتمالها، على أن تدخل محطة ثانية بطاقة 1.8 مليون حاوية الخدمة في نيسان 2027.ويضم المشروع مرافق لتخزين المحروقات والغاز الطبيعي المسال، إلى جانب مناطق صناعية ولوجستية، ومن المتوقع أن يوفر على المدى القريب نحو 1400 فرصة عمل مباشرة و20 ألف فرصة غير مباشرة.وفي موازاة ذلك، أعلن المغرب خططاً لتوسعة ميناء المتوسط، بهدف رفع طاقته الاستيعابية إلى 20 مليون حاوية، مقارنة بنحو 11.1 مليون حاوية جرى تداولها خلال العام الماضي، في إطار تعزيز قدرات البلاد في والتجارة الدولية.