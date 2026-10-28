بكلفة 5.5 مليار دولار.. المغرب يستعد لتشغيل ميناء الناظور

أعلن الديوان الملكي المغربي
أن أول محطة للحاويات في ميناء الناظور غرب المتوسط ستدخل الخدمة خلال الأيام المقبلة، ضمن مشروع استراتيجي بلغت استثماراته العامة والخاصة نحو 5.5 مليار دولار، بهدف تعزيز موقع المغرب
في التجارة البحرية والخدمات اللوجستية.
وجاء الإعلان عقب اجتماع ترأسه الملك محمد السادس
، الأربعاء، لمتابعة تقدم المشروع، الذي يضم منشآت مينائية وصناعية وطاقية.
وأوضح الديوان
أن الطاقة الاستيعابية للمحطة الأولى ستصل إلى 3.5 ملايين حاوية سنوياً عند اكتمالها، على أن تدخل محطة ثانية بطاقة 1.8 مليون حاوية الخدمة في نيسان 2027.
ويضم المشروع مرافق لتخزين المحروقات والغاز الطبيعي المسال، إلى جانب مناطق صناعية ولوجستية، ومن المتوقع أن يوفر على المدى القريب نحو 1400 فرصة عمل مباشرة و20 ألف فرصة غير مباشرة.
وفي موازاة ذلك، أعلن المغرب خططاً لتوسعة ميناء طنجة
المتوسط، بهدف رفع طاقته الاستيعابية إلى 20 مليون حاوية، مقارنة بنحو 11.1 مليون حاوية جرى تداولها خلال العام الماضي، في إطار تعزيز قدرات البلاد في النقل البحري
والتجارة الدولية.