تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

بكلفة 5.5 مليار دولار.. المغرب يستعد لتشغيل ميناء الناظور

Lebanon 24
28-10-2026 | 13:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
بكلفة 5.5 مليار دولار.. المغرب يستعد لتشغيل ميناء الناظور
بكلفة 5.5 مليار دولار.. المغرب يستعد لتشغيل ميناء الناظور photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن الديوان الملكي المغربي أن أول محطة للحاويات في ميناء الناظور غرب المتوسط ستدخل الخدمة خلال الأيام المقبلة، ضمن مشروع استراتيجي بلغت استثماراته العامة والخاصة نحو 5.5 مليار دولار، بهدف تعزيز موقع المغرب في التجارة البحرية والخدمات اللوجستية.
Advertisement

وجاء الإعلان عقب اجتماع ترأسه الملك محمد السادس، الأربعاء، لمتابعة تقدم المشروع، الذي يضم منشآت مينائية وصناعية وطاقية.

وأوضح الديوان أن الطاقة الاستيعابية للمحطة الأولى ستصل إلى 3.5 ملايين حاوية سنوياً عند اكتمالها، على أن تدخل محطة ثانية بطاقة 1.8 مليون حاوية الخدمة في نيسان 2027.

ويضم المشروع مرافق لتخزين المحروقات والغاز الطبيعي المسال، إلى جانب مناطق صناعية ولوجستية، ومن المتوقع أن يوفر على المدى القريب نحو 1400 فرصة عمل مباشرة و20 ألف فرصة غير مباشرة.

وفي موازاة ذلك، أعلن المغرب خططاً لتوسعة ميناء طنجة المتوسط، بهدف رفع طاقته الاستيعابية إلى 20 مليون حاوية، مقارنة بنحو 11.1 مليون حاوية جرى تداولها خلال العام الماضي، في إطار تعزيز قدرات البلاد في النقل البحري والتجارة الدولية.
مواضيع ذات صلة
"نايكي" تستعد لجولة تسريح جديدة ضمن خطة لتوفير 2.5 مليار دولار
lebanon 24
Lebanon24
29/10/2026 06:17:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس سلام: بحسب تقدير البنك الدولي للحرب الأولى بلغت كلفتها الاجمالية نحو 14 مليار دولار
lebanon 24
Lebanon24
29/10/2026 06:17:16 Lebanon 24 Lebanon 24
المفوضية الأوروبية: كلفة استيراد الطاقة ارتفعت بأكثر من 100 مليار يورو
lebanon 24
Lebanon24
29/10/2026 06:17:16 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: تتولّى الجهات القطرية التمويل والتنفيذ والتشغيل، من دون أن تتحمّل الخزينة اللبنانية أي كلفة استثمارية مسبقة، مما سيوفّر الكهرباء بشروط أكثر استقراراً وبكلفة أقل للمواطنين
lebanon 24
Lebanon24
29/10/2026 06:17:16 Lebanon 24 Lebanon 24

الخدمات اللوجستية

التجارة الدولية

الديوان الملكي

الملكي المغربي

النقل البحري

محمد السادس

الملك محمد

المغربي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
00:04 | 2026-10-29
Lebanon24
00:00 | 2026-10-29
Lebanon24
23:58 | 2026-10-28
Lebanon24
17:45 | 2026-10-28
Lebanon24
16:32 | 2026-10-28
Lebanon24
15:14 | 2026-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24