تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

بدائل جديدة لـ"سويفت".. هل يقترب عصر التحويلات بعيداً عن الدولار؟

Lebanon 24
28-10-2026 | 14:57
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
بدائل جديدة لـسويفت.. هل يقترب عصر التحويلات بعيداً عن الدولار؟
بدائل جديدة لـسويفت.. هل يقترب عصر التحويلات بعيداً عن الدولار؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تتسارع جهود عدد من الدول، وفي مقدمتها الصين والهند وروسيا وإيران، لتطوير أنظمة مالية بديلة لشبكة "سويفت" العالمية، في مسعى لتقليل الاعتماد على البنية المصرفية التقليدية، وتعزيز استخدام العملات الوطنية في المعاملات الدولية، وسط تصاعد العقوبات والتوترات الاقتصادية.
Advertisement

وتُعد "سويفت"، التي تأسست عام 1973، إحدى الركائز الأساسية للنظام المالي العالمي، إذ تربط أكثر من 11 ألف مؤسسة مالية في نحو 200 دولة، وتتيح تبادل تعليمات التحويلات المصرفية بصورة آمنة، من دون نقل الأموال مباشرة. وبلغ متوسط الرسائل المتبادلة عبرها نحو 59.8 مليون رسالة يومياً خلال عام 2025.

ودفعت العقوبات الغربية روسيا وإيران إلى تطوير شبكات بديلة، إذ أنشأت موسكو نظام "SPFS" عام 2014، قبل أن توسّع جهودها عقب استبعاد عدد من مصارفها من "سويفت" عام 2022. أما طهران، فطوّرت نظام "سيبام" لتبادل الرسائل المالية بين مصارفها، بعد فرض قيود على وصول بنوك إيرانية إلى الشبكة العالمية.

وفي المقابل، أطلقت الصين نظام "CIPS" عام 2015 لتسهيل المدفوعات والتسويات الدولية باليوان، وتعزيز حضور عملتها في التجارة العالمية.

أما الهند، فاعتمدت مساراً مختلفاً يقوم على تطوير البنية التحتية للمدفوعات، من خلال نظام الرسائل المالية المحلي "SFMS" ومنصة "UPI" للتحويلات الفورية، التي توسّعت لاحقاً إلى أسواق خارجية.

ورغم تنامي هذه البدائل، لا تزال تواجه تحديات تتعلق بانتشارها وقبولها لدى المصارف الدولية وقدرتها على منافسة شبكة "سويفت" من حيث الكفاءة والربط المالي. كما أن استخدامها لا يضمن تجاوز العقوبات، التي قد تطال المؤسسات المتعاملة معها.

وتعكس هذه التحركات اتجاهاً متزايداً نحو تنويع قنوات الدفع الدولية وتقليل الاعتماد على الدولار، من دون أن يعني ذلك اقتراب نهاية هيمنة "سويفت" على النظام المالي العالمي.
مواضيع ذات صلة
روبيو لـ نواف سلام: دعمنا للبنان يأتي بعيداً عن "النفوذ الضار" لحزب الله وإيران
lebanon 24
Lebanon24
29/10/2026 06:17:25 Lebanon 24 Lebanon 24
لمن يتلقى تحويلات بالدولار في لبنان.. معلومة جديدة
lebanon 24
Lebanon24
29/10/2026 06:17:25 Lebanon 24 Lebanon 24
بريطانيا تستعد لتزويد أوكرانيا بدفعة جديدة من صواريخ "ستورم شادو" بعيدة المدى
lebanon 24
Lebanon24
29/10/2026 06:17:25 Lebanon 24 Lebanon 24
هل اقترب الذكاء الاصطناعي من الخروج عن السيطرة؟ حوادث غامضة ودعوات فرض "أزرار قتل"
lebanon 24
Lebanon24
29/10/2026 06:17:25 Lebanon 24 Lebanon 24

التسويات الدولية

العقوبات

الغربي

روسيا

الهند

طهران

موسكو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
00:04 | 2026-10-29
Lebanon24
00:00 | 2026-10-29
Lebanon24
23:58 | 2026-10-28
Lebanon24
17:45 | 2026-10-28
Lebanon24
16:32 | 2026-10-28
Lebanon24
15:14 | 2026-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24