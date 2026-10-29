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إقتصاد

"مرسيدس" أمام أزمة جديدة.. وظائف إضافية مهددة

Lebanon 24
29-10-2026 | 00:00
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تعتزم شركة "مرسيدس بنز" الألمانية استئناف برنامج المغادرة الطوعية للموظفين في كانون الأول المقبل، ضمن خطة لخفض التكاليف، في ظل تراجع الطلب واشتداد المنافسة في سوق السيارات الصينية.
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وقال الرئيس التنفيذي للشركة، أولا كالينيوس، إن البرنامج سيُستأنف في ألمانيا، بالتزامن مع محادثات مع النقابات بشأن إجراءات إضافية لخفض النفقات، من دون تحديد عدد الوظائف التي قد يشملها.

وأوضح أن ألمانيا تستحوذ على نحو 15% من مبيعات الشركة، مقابل وجود ثلثي موظفيها وهياكلها التشغيلية فيها، ما يدفعها إلى إعادة هيكلة عملياتها بما يتناسب مع الإيرادات.

وكانت "مرسيدس" قد خفّضت توقعاتها لهامش أرباح قطاع سيارات الركاب لعام 2026 إلى ما بين 2% و3%، مقارنة بتقديرات سابقة تراوحت بين 3% و5%، نتيجة الضغوط في السوق الصينية وارتفاع التكاليف.

ورغم ذلك، ارتفع صافي أرباح الشركة خلال الربع الثالث بنحو 30% إلى 1.52 مليار يورو، فيما تراجعت إيراداتها بنسبة 4.5% إلى 30.7 مليار يورو.

وأكد كالينيوس أن الشركة لا تعتزم التخلي عن السوق الصينية، رغم المنافسة الشديدة وحرب الأسعار بين شركات السيارات، مشدداً على أهمية الحفاظ على حضورها في أكبر سوق للسيارات عالمياً.
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