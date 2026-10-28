3 بنوك مركزية خليجية تثبّت أسعار الفائدة بعد قرار الفدرالي الأميركي

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أبقت بنوك مركزية في قطر والإمارات والبحرين أسعار الفائدة دون تغيير، الأربعاء، عقب قرار مجلس الأميركي تثبيت الفائدة عند نطاق يتراوح بين 3.75% و4%، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وترقّب تطورات الاقتصاد العالمي.وفي قطر، أعلن المصرف المركزي تثبيت سعر الفائدة على الإيداع عند 4.10%، والإقراض عند 4.60%، وإعادة الشراء عند 4.35%، بعد تقييم السياسة النقدية الحالية.كما قرر الإبقاء على سعر الأساس لتسهيلات الإيداع لليلة واحدة عند 3.90%، فيما ثبّت مصرف المركزي الفائدة على ودائع الليلة الواحدة عند 4.50%.وتأتي هذه القرارات في ظل ارتباط عملات معظم بالدولار الأميركي، ما يدفع مصارفها المركزية إلى مواكبة السياسة النقدية الأميركية للحفاظ على استقرار أسعار الصرف والسيولة.وكان الاحتياطي الفدرالي الأميركي قد أبقى الفائدة دون تغيير، بعد رفعها بمقدار ربع نقطة مئوية في أيلول الماضي، وسط استمرار المخاوف من التضخم.ورغم تثبيت الفائدة، لا تزال الاقتصادات الخليجية تواجه ضغوطاً مرتبطة بارتفاع تكاليف الطاقة والتمويل واضطرابات سلاسل الإمداد.وبحسب تحليل لبنك "إم يو إف جي" الياباني، ارتفع متوسط التضخم المرجّح في إلى 2.7% منذ بداية عام 2026، مقارنة بـ2% خلال عام 2025، ما يزيد التحديات أمام الشركات والأفراد.