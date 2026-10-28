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إقتصاد

هاني من سوق الخضار في بيروت.. تحذير من المنتجات المهرّبة

Lebanon 24
28-10-2026 | 17:45
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هاني من سوق الخضار في بيروت.. تحذير من المنتجات المهرّبة
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زار وزير الزراعة نزار هاني سوق الجملة المركزي للخضار والفواكه في بيروت، حيث اطّلع على سير العمل والتحديات التي تواجه تسويق الإنتاج الزراعي اللبناني، وبحث مع النقابة المعنية سبل تطوير السوق وتحسين بنيته التحتية وفق المعايير الدولية.
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وتناولت المباحثات التفاوت الكبير بين أسعار المنتجات عند المزارعين وأسعار بيعها بالجملة والمفرّق، وضرورة تعزيز الشفافية وخفض تكاليف التسويق والحد من الهدر، بما يضمن حقوق المزارعين ويحمي مصالح المستهلكين.

وشدّد هاني على أهمية تكثيف الرقابة بالتنسيق مع الجهات المختصة، لمكافحة تداول المنتجات الزراعية المهرّبة وحماية الإنتاج الوطني، فضلاً عن ضمان سلامة الغذاء والمنافسة العادلة.

وأكد أن تطوير أسواق الجملة يشكّل خطوة أساسية لتحسين تسويق المنتجات اللبنانية، مشيراً إلى أن الهدف هو تأمين أسعار منصفة للمزارعين ومنتجات ذات جودة عالية وأسعار مناسبة للمستهلكين.

وجرى الاتفاق على مواصلة التعاون بين الوزارة والنقابة لاستكمال تطوير السوق ورفع مستوى الخدمات فيه.
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