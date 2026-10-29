تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

الذهب يتراجع.. وهذه آخر الأرقام

Lebanon 24
29-10-2026 | 00:38
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
الذهب يتراجع.. وهذه آخر الأرقام
الذهب يتراجع.. وهذه آخر الأرقام photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

فقد الذهب مكاسب ثلاثة أيام وتراجع بما يصل إلى 0.8% إلى أقل من 4040 دولاراً للأونصة، بعدما أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة ثابتة، من دون إشارات واضحة إلى خطوته المقبلة، ما أبقى احتمال رفعها قبل نهاية العام قائماً.

وأقرّت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تثبيت الفائدة بأغلبية عشرة أصوات مقابل صوتين. وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش إن البنك سيقلّص على الأرجح عدد قرارات الفائدة السنوية من ثمانية إلى ستة، في خطوة رأى محللون أنها قد تزيد عدم اليقين.

وكان قرار الأربعاء متوقعاً إلى حد كبير، فيما أخذت الأسواق في الحسبان احتمال رفع الفائدة في كانون الأول، مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة وتعقيدها جهود خفض التضخم. ويضغط تشديد السياسة النقدية على الذهب، الذي لا يدرّ عائداً.

ويترقّب المستثمرون صدور بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر أيلول، الخميس، بحثاً عن مؤشرات إضافية إلى اتجاه السياسة النقدية.

وقال أولي سلوث هانسن، رئيس استراتيجية السلع لدى "ساكسو بنك"، إن المستثمرين يتخذون موقف الترقّب مع بقاء الذهب قرب 4000 دولار خلال معظم الأسبوع. وأشار إلى استمرار التجاذب بين البائعين الذين يتبعون الزخم قصير الأجل والمستثمرين الذين يبنون مراكز طويلة الأجل، بعد ارتداد المعدن من دعم فني قرب 3970 دولاراً.

من جهتها، اعتبرت يو شوان تانغ، من "جيه بي مورغان برايفت بنك"، أن الذهب لن يجد قاعدة سعرية قوية قبل بلوغ الفائدة ذروتها، محذّرةً من أن انخفاض السيولة مع اقتراب نهاية العام قد يضخّم تقلّبات الأسعار.

وخسر الذهب 2.8% منذ بداية تشرين الأول، متجهاً إلى تسجيل ثاني خسارة شهرية متتالية. كما بقي عرضة لضغوط بيع مرتبطة بسوق الأسهم، بعدما دفع تراجع أسهم الذكاء الاصطناعي الأسبوع الماضي مستثمرين إلى بيع المعدن لتغطية خسائرهم، ما هبط به إلى أدنى مستوى منذ تموز.

وبحسب هانسن، قد يدفع تجاوز مستويَي 4070 و4230 دولاراً للأونصة الصناديق إلى العودة للشراء.

وانخفض الذهب الفوري 0.6% إلى 4043.87 دولار للأونصة، وتراجعت الفضة 1.4% إلى 53.23 دولار للأونصة.
Advertisement
 
كما انخفض البلاتين والبلاديوم. وتراجع مؤشر "بلومبرغ" للدولار الفوري، الذي يقيس أداء العملة الأميركية، بنسبة 0.1%.
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
أسعار الذهب إلى ارتفاع جديد.. وهذه آخر الارقام
lebanon 24
Lebanon24
29/10/2026 11:25:42 Lebanon 24 Lebanon 24
الذهب والمعادن الثمينة ترتفع بعد تراجعها.. هذه آخر الأرقام
lebanon 24
Lebanon24
29/10/2026 11:25:42 Lebanon 24 Lebanon 24
الذهب يتراجع عالمياً.. هل حان وقت الشراء للبنانيين؟
lebanon 24
Lebanon24
29/10/2026 11:25:42 Lebanon 24 Lebanon 24
الذهب يتراجع.. والنفط يضغط على الأسعار
lebanon 24
Lebanon24
29/10/2026 11:25:42 Lebanon 24 Lebanon 24

الذكاء الاصطناعي

الفيدرالي

من جهته

بلومبرغ

أيام و

مورغان

فيدرا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
05:03 | 2026-10-29
Lebanon24
04:51 | 2026-10-29
Lebanon24
04:26 | 2026-10-29
Lebanon24
04:12 | 2026-10-29
Lebanon24
03:59 | 2026-10-29
Lebanon24
02:10 | 2026-10-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24