الفيدرالي يثبّت الفائدة ويلوّح بالرفع.. ووول ستريت تغلق على ارتفاع

أغلقت مؤشرات الأسهم الأميركية على ارتفاع، الأربعاء، بعدما أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة من دون تغيير كما كان متوقعاً على نطاق واسع، فيما يراهن المستثمرون على رفعه خلال اجتماع السياسة النقدية المقبل في كانون الأول، بحسب وكالة " ".

ورفع الفيدرالي في بيانه تقييمه للاقتصاد، مع إقراره بأن التضخم "لا يزال مرتفعاً"، فيما أكد رئيسه كيفن وورش في المؤتمر الصحافي الذي تلا القرار أن أوضح استعداده وجهوزيته للتحرك.

وقال كبير استراتيجيي السوق في مجموعة "كارسون" رايان ديتريك: "الفيدرالي لم يُفاجئ أحداً، كان من المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي على الفائدة"، مضيفاً أن "المشاركين في السوق باتوا معتادين أكثر على أسلوب وورش".

وتراوحت المؤشرات الثلاثة الرئيسية صعوداً وهبوطاً بعد القرار وخلال المؤتمر الصحافي، قبل أن تنهي الجلسة على ارتفاع، إذ صعد مؤشر "داو جونز" الصناعي 97.53 نقطة، أو 0.19%، إلى 52 ألفاً و475.10 نقطة، وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بـ21.37 نقطة، أو 0.28%، إلى 7743.97 نقطة، فيما زاد مؤشر "ناسداك" المجمّع 72.04 نقطة، أو 0.27%، إلى 26 ألفاً و549.85 نقطة.

رهانات على الرفع

وتسعّر الأسواق المالية احتمالاً بنسبة 85% لرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع كانون الأول، ارتفاعاً من 78.3% الثلاثاء، وفق أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي". وقد تتأثر هذه التوقعات ببيانات مرتقبة الخميس، بينها تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يتضمن مقياس التضخم المفضّل لدى الفيدرالي، والقراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث.

موسم الأرباح والرقائق

ويتواصل موسم أرباح الربع الثالث، إذ أعلنت 200 شركة مدرجة على مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" نتائجها، تجاوزت 84% منها التوقعات، وفق بيانات "إل إس إي جي"، فيما يقدّر المحللون نمو أرباح الشركات المدرجة على المؤشر بنسبة 31.8% على أساس سنوي، مقارنة بـ30.6% في 1 تشرين الأول.

وقفز سهم "ميكرون تكنولوجي" لصناعة رقائق الذاكرة بنسبة 5.9%، بعدما أعلنت منافستها الكورية الجنوبية "إس كيه هاينكس" عن ارتفاع أرباحها الفصلية بأكثر من سبعة أضعاف، فيما ارتفعت أسهم الأخيرة المدرجة في بنسبة 13.3%. كما صعد مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات 1.8%، مسجّلاً ارتفاعه الرابع على التوالي. وقال ديتريك: "السوق يدرك أن ما فعله الفيدرالي اليوم أمر، لكن السؤال هو: هل يستمر الإنفاق على الذكاء الاصطناعي؟ هذا ما يركّز عليه السوق".

وفي التداولات الممتدة، ارتفع سهم "مايكروسوفت" بأكثر من 4% بعد إعلان نتائجها الفصلية، في حين تراجع سهم "ألفابت"، الشركة الأم لـ"غوغل"، بأكثر من 7%.

فوق 100 دولار

وارتفعت أسعار الخام الأميركي بعدما هاجم الحوثيون المدعومون من مصفاة في ، ما زاد المخاوف بشأن الإمدادات. ومنذ اندلاع الحرب على إيران، قفزت أسعار النفط إلى أكثر من 100 دولار للبرميل، ما رفع التكاليف في قطاعات اقتصادية أخرى وزاد الضغوط التضخمية.

وعلى صعيد الشركات، تراجع سهم "روبنهود" 3.3% بعدما أدى ضعف العملات المشفرة إلى تراجع أرباحها الفصلية دون توقعات المحللين، فيما قفز سهم "فيرتيف" للبنية التحتية الرقمية 16.5% بعد تجاوز نتائجها التوقعات ورفع توقعاتها السنوية، وهبط سهم "بوسطن ساينتيفك" للأجهزة الطبية 5.8% إثر خفض توقعاتها لأرباحها السنوية.