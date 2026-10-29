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خاص

سباق الذكاء الاصطناعي يتغيّر... المستثمرون يسألون عن الكلفة!

إعداد "لبنان24"

|
Lebanon 24
29-10-2026 | 07:30
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سباق الذكاء الاصطناعي يتغيّر... المستثمرون يسألون عن الكلفة!
سباق الذكاء الاصطناعي يتغيّر... المستثمرون يسألون عن الكلفة! photos 0
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كشفت نتائج الربع الثالث لعملاقَي التكنولوجيا الأميركيين "ألفابت"، الشركة الأم لـ"غوغل"، و"مايكروسوفت"، أنّ المستثمرين لم يعودوا يكتفون بأرقام النمو في سباق الذكاء الاصطناعي، بل باتوا يسألون عن كلفته وعن قدرة كل شركة على تمويله من أرباحها، فبينما هبط سهم "ألفابت" نحو 10 في المئة في التداولات اللاحقة لإعلان النتائج، ارتفع سهم "مايكروسوفت" بأكثر من 3 في المئة، رغم أنّ الشركتين حققتا نمواً قوياً في خدماتهما السحابية.
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وجاءت نتائج "ألفابت" مخيبة على أكثر من صعيد، إذ بلغت إيراداتها 127.6 مليار دولار بنمو 25 في المئة، لكنها بقيت دون توقعات المحللين، في أول إخفاق مزدوج في الإيرادات والأرباح منذ نحو أربع سنوات، فيما تراجع صافي الربح إلى 26.2 مليار دولار مقارنة بنحو 35 مليار قبل عام، ونمت إيرادات البحث، المصدر الأساسي لدخل الشركة، بنسبة 12 في المئة إلى 63.35 مليار دولار، وهو رقم أدنى من التوقعات البالغة نحو 65 مليار دولار، ما أعاد طرح المخاوف من أن تستقطع أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي جزءاً من حصة البحث التقليدي والإعلانات المرتبطة به.
غير أنّ الرقم الذي هزّ السوق فعلاً كان التدفق النقدي الحر، الذي سجل سالب 9.07- مليارات دولار، في ثاني ربع سلبي على التوالي بعد سالب 5.9-مليارات في الربع السابق، وذلك لأنّ الإنفاق الرأسمالي قفز بنسبة 114 في المئة إلى 51.4 مليار دولار، متجاوزاً التدفقات النقدية التشغيلية البالغة 42.3 مليار دولار، فيما أبقت الشركة توقعاتها للإنفاق الرأسمالي هذا العام بين 195 و205 مليارات دولار، وأشارت إلى زيادة كبيرة إضافية في العام المقبل، ما يعني أنّ الشركة التي ولّدت أكثر من 73 مليار دولار نقداً حراً العام الماضي باتت تنفق على مراكز البيانات والرقائق أكثر مما تكسب.
في المقابل، قدّمت "مايكروسوفت" الصورة المعاكسة، فقد ارتفعت إيراداتها بنسبة 20 في المئة إلى 92.3 مليار دولار، ونمت خدمة "أزور" السحابية بنسبة 48 في المئة إلى 33.17 مليار دولار، مع توقعات بتسارع النمو إلى ما بين 49 و50 في المئة في الربع المقبل، والأهم أنها ولّدت 18.6 مليار دولار نقداً حراً، أي أكثر من ضعف ما توقعه المحللون، رغم أنّ إنفاقها الرأسمالي ارتفع بدوره إلى نحو 45 مليار دولار، ما يعني أنها تنفق بكثافة لكنها لا تزال قادرة على تغطية هذا الإنفاق من عائداتها.
ولا يعني ذلك أنّ "ألفابت" تخسر سباق الذكاء الاصطناعي، فإيرادات "غوغل كلاود" تضاعفت بأكثر من 103 في المئة لتصل إلى 30.7 مليار دولار، ما يؤكد أنّ الطلب على خدماتها قوي، لكنّ الفارق بين الشركتين يكمن في بنية الدخل، فـ"مايكروسوفت" تبيع الذكاء الاصطناعي مباشرة للشركات عبر خدماتها السحابية والبرمجية، بينما تواجه "ألفابت" معادلة أصعب، إذ عليها أن تموّل بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي من أرباح نشاط إعلاني قد يكون هو نفسه الأكثر عرضة للتأثر بانتشار هذه التقنيات.
ومن هنا، تعكس ردود فعل الأسواق تحولاً في طريقة تقييم شركات التكنولوجيا الكبرى، من مكافأة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي بوصفه رهاناً على المستقبل، إلى محاسبة كل شركة على قدرتها على تحويل هذا الإنفاق إلى نقد فعلي، وهو اختبار نجحت فيه "مايكروسوفت" في الربع الاول من السنة، فيما ستحتاج "ألفابت" إلى إقناع المستثمرين بأنّ إنفاقها الضخم اليوم سيعود عليها بعائدات تعوّض ما تخسره من سيولة.
 
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