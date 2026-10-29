بعد تسمّم مواطنين في بيروت.. تحذير من لحوم غير آمنة

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دان رئيس والصناعة والتجارة والتخطيط النيابية، ، حالات التسمم التي أصابت عدداً من المواطنين في إثر تناولهم لحوماً غير آمنة، مطالباً بفتح تحقيق جدي وشفاف لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المقصرين.وشدّد ، في بيان، على أن "سلامة الغذاء حق أساسي لكل مواطن"، محذّراً من مخاطر المستودعات غير المرخّصة وتداول اللحوم من دون رقابة كافية، فضلاً عن عدم بعض المطاعم بالشروط الصحية.ودعا إلى تشديد الرقابة على المسالخ ومستودعات اللحوم والمطاعم، وإقفال المنشآت المخالفة، مع إعلان نتائج التحقيقات للرأي العام بعيداً من أي تسويات أو محسوبيات.كما طالب بتحميل المسؤولين عن المخالفات تكاليف الاستشفاء والتعويضات المستحقة للمصابين وفق الأصول القانونية، مؤكداً أن "الصحة العامة خط أحمر، وكل من يعرّض حياة المواطنين للخطر يجب أن يُحاسَب".