بعد تسمّم مواطنين في بيروت.. تحذير من لحوم غير آمنة

دان رئيس لجنة الاقتصاد الوطني
والصناعة والتجارة والتخطيط النيابية، النائب فريد البستاني
، حالات التسمم التي أصابت عدداً من المواطنين في بيروت
إثر تناولهم لحوماً غير آمنة، مطالباً بفتح تحقيق جدي وشفاف لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المقصرين.
وشدّد البستاني
، في بيان، على أن "سلامة الغذاء حق أساسي لكل مواطن"، محذّراً من مخاطر المستودعات غير المرخّصة وتداول اللحوم من دون رقابة كافية، فضلاً عن عدم التزام
بعض المطاعم بالشروط الصحية.
ودعا إلى تشديد الرقابة على المسالخ ومستودعات اللحوم والمطاعم، وإقفال المنشآت المخالفة، مع إعلان نتائج التحقيقات للرأي العام بعيداً من أي تسويات أو محسوبيات.
كما طالب بتحميل المسؤولين عن المخالفات تكاليف الاستشفاء والتعويضات المستحقة للمصابين وفق الأصول القانونية، مؤكداً أن "الصحة العامة خط أحمر، وكل من يعرّض حياة المواطنين للخطر يجب أن يُحاسَب".