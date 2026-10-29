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إقتصاد

الاتحاد الأوروبي يؤكد عزمه ضخ 42,6 مليون برميل من النفط من احتياطاته الاستراتيجية

Lebanon 24
29-10-2026 | 13:58
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الاتحاد الأوروبي يؤكد عزمه ضخ 42,6 مليون برميل من النفط من احتياطاته الاستراتيجية
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أعلنت دول في الاتحاد الأوروبي عزمها ضخ 42.6 مليون برميل من النفط من احتياطاتها الاستراتيجية خلال الأشهر المقبلة، وفق ما أفاد به مفوّض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن، الخميس.

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وتأتي الخطوة تنفيذًا لتعهد مجموعة السبع هذا الشهر بتنسيق استخدام الاحتياطات النفطية الطارئة، بهدف الحد من المخاوف بشأن إمدادات الطاقة العالمية، بحسب وكالة "فرانس برس".

وقال يورغنسن إن دول الاتحاد الأوروبي أكدت التزامها تسريع طرح هذه الكميات، مشيرًا إلى أن الديزل سيشكّل نحو نصف إجمالي النفط والمنتجات النفطية المطروحة.

ويأتي القرار في ظل اضطرابات تشهدها أسواق الطاقة العالمية على خلفية الحرب مع إيران، وتعطّل حركة الشحن عبر مضيق هرمز، إلى جانب تضرر مصافٍ نفطية في الشرق الأوسط وروسيا، ما ساهم في ارتفاع أسعار الوقود وزيادة الأعباء على المستهلكين والشركات.

وكانت دول مجموعة السبع قد اتفقت في 2 تشرين الأول الجاري على تنسيق ضخ 100 مليون برميل من النفط الخام والمنتجات النفطية من الاحتياطات الطارئة، عبر الوكالة الدولية للطاقة، على أن تبدأ العملية فورًا وتستمر أربعة أشهر.

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