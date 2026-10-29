ارتفاع طفيف للأسهم الأوروبية وسط ترقب قرار الفائدة ونتائج الشركات

ارتفعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف، اليوم الخميس، قبيل اجتماع بشأن السياسة النقدية، وسط متابعة المستثمرين نتائج الشركات التي سجل بعضها أداءً إيجابيًا.



وصعد مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 0.11% إلى 644.80 نقطة بحلول الساعة 08:06 بتوقيت غرينتش.

وتشير التوقعات إلى إبقاء الأوروبي أسعار الفائدة عند 2.5%، فيما تتجه الأنظار إلى تصريحات رئيسته كريستين لاغارد بشأن أزمة السندات ومستقبلها في منصبها.

ولا تزال نتائج الشركات المحرك الأبرز لمعنويات الأسواق، إذ أعلنت "شل" أرباحًا صافية بلغت 10.81 مليار دولار في الربع الثالث، متجاوزة التوقعات ومسجلة أعلى مستوى منذ عام 2022، بالتزامن مع زيادة عمليات إعادة شراء الأسهم، ما دفع سهمها إلى الارتفاع 2.6%.

كما صعد قطاع الطاقة بنسبة 1%، ومؤشر "فاينانشال تايمز 100" بنسبة 0.3%.

وارتفع سهم "إيرباص" 3.2% بعدما أبقت الشركة على توقعاتها السنوية وخططها الإنتاجية، رغم تسجيل نتائج متباينة خلال الربع الثالث.

في المقابل، تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.7%، متأثرًا بضعف أسهم القطاع عالميًا، بعدما هبط سهم "ألفابت" بنسبة 10.8% في تعاملات ما قبل افتتاح السوق الأميركية، إثر إخفاق إيراداتها في بلوغ المستهدفات وارتفاع الإنفاق النقدي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.