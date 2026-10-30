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إقتصاد

اتحاد النقل الجوي حذّر من تداعيات قطع الكهرباء عن مطار بيروت

Lebanon 24
30-10-2026 | 13:42
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اتحاد النقل الجوي حذّر من تداعيات قطع الكهرباء عن مطار بيروت
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استنكر اتحاد النقل الجوي في لبنان (UTA) قرار مؤسسة كهرباء لبنان ووزارة الطاقة قطع التيار الكهربائي عن مطار رفيق الحريري الدولي، محذّراً من تداعيات هذه الخطوة على قطاع الطيران والاقتصاد الوطني.
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وأوضح الاتحاد، في بيان، أن قطع الكهرباء عن منشآت المطار تسبب بخسائر وإرباك، لافتاً إلى أن التدخل المهني للشركة المشغّلة ساهم في الحد من تداعيات القرار.

وأشار إلى أن الرسوم المحصّلة في المطار تُحوّل إلى وزارة المال، التي تتولى تسديد المستحقات، معتبراً أن الخلاف المالي كان يستدعي التنسيق بين الوزارات المعنية بدلاً من اتخاذ إجراءات تؤثر في عمل المطار.

وأكد أن اتصالات أُجريت على أعلى المستويات أدت إلى إعادة التيار الكهربائي، لكنه حذّر من استمرار التهديد بقطعه مجدداً.

ودعا الاتحاد وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان إلى تجنّب الإجراءات التي تهدد استمرارية العمل في المطار، مشدداً على ضرورة حماية هذا المرفق الحيوي والحفاظ على مصالح العاملين فيه، ومحذّراً من اللجوء إلى خطوات تصعيدية دفاعاً عن القطاع.
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رفيق الحريري الدولي

مؤسسة كهرباء لبنان

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