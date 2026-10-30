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إقتصاد

مجموعة العمل المالي تُبقي إيران وميانمار على القائمة السوداء

Lebanon 24
30-10-2026 | 15:00
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مجموعة العمل المالي تُبقي إيران وميانمار على القائمة السوداء
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 أبقت مجموعة العمل المالي إيران وميانمار على قائمتها السوداء، فيما شددت التحذيرات المتعلقة بميانمار.
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وذكرت رويترز في وقت سابق من ‌اليوم الجمعة أن اليابان تضغط على الهيئة الدولية المعنية بمكافحة الجرائم المالية لشطب ميانمار من القائمة السوداء لتسهيل ممارسة الأعمال هناك.
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ووفقا للموقع الإلكتروني للمجموعة، تضم القائمة السوداء الدول أو الولايات القضائية ⁠التي تعاني من أوجه قصور استراتيجية خطيرة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
وفي المقابل، أزالت مجموعة العمل المالي العالمية اليوم الجمعة بلغاريا وساحل العاج والكونجو وموناكو من القائمة الرمادية للدول الخاضعة لمراقبة إضافية فيما يتعلق بجهود مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية.
وعزت المجموعة القرار إلى "التقدم الإيجابي الذي أحرزته ‌هذه ⁠الدول في معالجة أوجه القصور الاستراتيجية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح".
وأبقت المجموعة فيتنام على القائمة الرمادية، معبرة عن قلقها البالغ من بطء وتيرة ⁠التقدم الذي تحققه.
وقالت "ستنظر مجموعة العمل المالي في الخطوات التالية إذا لم تحقق فيتنام تحسينات ملموسة لمعالجة أوجه القصور الاستراتيجية ⁠لديها بحلول الاجتماع العام المقبل".
ويوضح الموقع الإلكتروني للمجموعة أن إدراج دولة ما على القائمة الرمادية يعني ⁠التزامها بمعالجة أوجه القصور الاستراتيجية المحددة ضمن أطر زمنية متفق عليها، مع خضوعها لمراقبة معززة.
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